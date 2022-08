Met een 3-0 zege tegen Estland hebben de Belgische volleybalmannen zich woensdag in Roeselare van een ticket voor het EK verzekerd. Tien dagen terug hadden de Red Dragons in Tallinn nog hun handen vol met de Estlanders (25-22, 19-25, 24-26, 26-24 en 16-18). Voor eigen publiek ging het veel vlotter. Na 85 minuten stond er 25-17, 25-22 en 25-22 op het scorebord.

Ferre Reggers was met 22 punten topscorer bij de Belgen. Mathijs Desmet deed het met 14 punten evenmin onaardig. Zondag trekken de Dragons nog naar de Faeröer voor hun laatste groepswedstrijd, maar na drie zeges is de groepswinst nu al binnen.De nummers een en de beste vijf nummers twee mogen naar de eindronde met 24. Twaalf landen zijn al gekwalificeerd. Ook Israël (CEV-29) zat aanvankelijk in de kwalificatiepoule van de Dragons, maar dat land springt in als EK-organisator ter vervanging van Oekraïne. Wie de andere drie gastheren worden en wanneer het kampioenschap wordt gespeeld, ligt nog niet officieel vast.