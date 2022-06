De Belgische nationale voetbalvrouwen hebben donderdagavond in Wolverhampton hun eerste oefeninterland in hun voorbereiding op het EK van komende zomer met 3-0 (rust: 0-0) verloren van Engeland.

In het duel tussen de nummer acht en de nummer twintig op de FIFA-wereldranking ondergingen de Flames negentig minuten lang de wet van de sterkste. Voor de pauze hielden ze knap stand in het Molineux Stadium, het was een klein mirakel dat er bij de rust nog niet gescoord was, want de Engelsen hadden een karrenvracht aan kansen afgedwongen. Op het uur brak de ingevallen Chloe Kelly dan toch de ban voor de thuisploeg. Zij zette zich op rechts door en haar schot belandde via de eveneens ingevallen Amber Tysiak in doel. Nauwelijks vijf minuten later viel de 2-0 al. Na geharrewar na een hoekschop knalde Rachel Daly in het dak van het doel.

In de slotfase devieerde doelvrouw Nicky Evrard de 3-0 in eigen doel, na een schot van aanvoerster Leah Williamson, alweer op hoekschop. Williamson is als kapitein bij de Engelsen de vervangster van de geblesseerde Steph Houghton, die niet tijdig fit geraakt voor het EK. De Flames startten de voorbereiding met 33 maar zijn nu nog met 28. Woensdag vielen vier speelsters af.

Komende maandag geeft de bondscoach zijn definitieve selectie van 23 vrij. Zij reizen op 6 juli af naar Engeland. De Red Flames spelen hun eerste wedstrijd op het EK op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester). Vooraleer de selectie naar het EK vertrekt, volgen er in eigen land nog drie oefeninterlands. De duels tegen Noord-Ierland (23 juni), Oostenrijk (26 juni) en Luxemburg (28 juni) worden in Lier gespeeld.

