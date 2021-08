De Belgische hockeymannen hebben zondag hun kwartfinale tegen Spanje met 3-1 gewonnen op de Olympische Spelen in Tokio.

In het eerste kwart waren kansen schaars en kwam het gevaar uitsluitend van strafcorners. Vincent Vanasch en de Spaanse goalie Quico Cortes pakten elk uit met een knappe redding. De Belgen dreven het tempo op bij aanvang van het tweede kwart en dat resulteerde bijna in het openingsdoelpunt van Sébastien Dockier, die na een uitgesponnen aanval voorlangs besloot.

Even later dwong David Alegre Arthur De Sloover tot een owngoal, maar de bal vertrok van buiten de 16 en moest dus afgekeurd worden. Dat was buiten de Nederlandse videoscheidsrechter gerekend, die de goal toch goedkeurde. De Lions gingen daardoor met een ongelukkige achterstand rusten.

In de eerste minuten over halfweg verhinderde Vanasch met een alerte tussenkomst de dubbele achterstand. Die redding bleek van goudwaarde, zeker toen specialist Alexander Hendrickx met zijn tiende treffer van het toernooi op strafcorner de gelijkmaker lukte. De paal verhinderde aansluitend een nieuwe Spaanse voorsprong na een poging op strafcorner van Josep Romeu. België rook bloed en Tom Boon was bij de pinken in de nabeurt van alweer een strafcorner: 2-1. In het slot van het derde kwart eiste Vanasch opnieuw de hoofdrol op met twee sterke interventies. Vijf minuten voor tijd nam Hendrickx de laatste twijfels weg met zijn tweede doelpunt van de middag.

Later op zondag maken India en Groot-Brittannië hun opwachting in de vierde en laatste kwartfinale. De winnaar van dat duel is aankomende dinsdag de volgende tegenstander van de Red Lions. Eerder op zondag plaatsten Duitsland en Australië zich al voor de halve finales. De Duitsers waren met 3-1 te sterk voor uittredend olympisch kampioen Argentinië, terwijl de Australiërs na shoot-outs (3-0) afstand namen van Nederland. Na de reguliere speeltijd stond er 2-2 op het bord.

Zowel Duitsland als Australië hebben zo hun revanche beet voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Duitsland, de uiteindelijke bronzen medaille, verloor destijds zijn halve finale van Argentinië met 5-2. Australië ging dan weer met zware 4-0 cijfers onderuit tegen Nederland in de kwartfinales.

