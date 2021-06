De Belgische hockeyvrouwen (FIH 12) hebben zondag in hun eerste groepswedstrijd op het EK in het Nederlandse Amstelveen 1-1 gelijkgespeeld tegen het Duitsland (FIH 4) van bondscoach Xavier Reckinger.

Het team van Raoul Ehren hield tot in het slotquarter defensief stand tegen de Duitsers, die na een snel uitgespeelde counter echter toch wisten te scoren via Pieper. Maar twee minuten later hingen de bordjes in evenwicht. De Duitse doelvrouw keerde een poging van Englebert, in de herneming trof Ballenghien raak. In de laatste vijf minuten werd niet meer gescoord.

Eerder op de dag won Engeland (FIH 5) met 4-0 van Italië (FIH 17) in poule B, de groep van de Panthers. De eerste twee plaatsen zich voor de halve finales. Maandag (14u45) spelen de Belgen tegen Italië. Woensdag (17u) volgt het duel met de Engelsen. Voor de Red Panthers kan een plek bij de top vijf volstaan voor een ticket voor het WK 2022. Dan moeten in de andere poule WK-organisatoren Nederland en Spanje zich ook wel plaatsen voor de halve finales.

