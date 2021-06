Op de vijfde dag van deze Tour de France moeten de tijdrijders aan de bak, van Changé naar Laval, over 27,2 km. Mathieu van der Poel start in de gele trui, maar heeft er niet veel hoop in dat hij die trui na woensdag nog zal dragen. 'Ik ga mijn best doen, maar er staan hier jongens aan de start die sneller rijden dan ik.'

Het tijdrijden werd de voorbije jaren een beetje verwaarloosd in de Tour de France. Voor het eerst sinds 2017 staan er opnieuw twee individuele tijdritten op het programma. De proef tegen de klok van Changé naar Laval telt 27,2 km. Het gaat voortdurend op en af, zonder dat er stevige hellingen in het parcours zijn opgenomen. 'Ideaal voor hardrijders', aldus parcoursbouwer Thierry Gouvenou bij de Tourpresentatie, 'het is weinig technisch, het komt er gewoon op neer om hard te trappen, power te ontwikkelen.'

In afwezigheid van Ganna en Rohan Dennis is de favoriet voor de dagzege Stefan Bissegger, die de tijdrit won in Parijs-Nice en al verschillende tweede plaatsen liet optekenen dit jaar in het werk tegen de klok. Wel ging het toen telkens om korte tijdritten. Ook Stefan Küng, de snelste onlangs in de Ronde van Zwitserland, mag hopen op zijn eerste zege in een chrono in een grote ronde. Andere namen zijn Kasper Asgreen, Alexey Lutsenko en Julian Alaphilippe. Hij won in de Tour van 2019 in Pau een tijdrit van gelijkaardige afstand, maar toen wel met iets meer hoogtemeters.

En dan is er uiteraard ook nog onze landgenoot Wout van Aert. Hij mengde zich de voorbije dagen niet in de sprint en zet al zijn pijlen in op de tijdrit van vandaag. 'Ik mik op de zege', aldus de hardrijder van Jumbo-Visma die 31 seconden achterstand telt op gele trui Van der Poel. Denk hij aan het geel? 'Het wordt niet gemakkelijk', beseft hij. 'Mijn achterstand is niet klein en er staan nog veel goede renners in mijn buurt in het klassement. Ik hoop wel dat het speelbaar is, maar in de eerste plaats wil ik een goede tijdrit rijden.'

Tadej Pogacar zou na deze tijdrit wel eens een iets steviger voorsprong kunnen laten optekenen in het klassement, want zowel Geraint Thomas als Primoz Roglic likken nog steeds hun wonden na valpartijen en zullen vooral proberen om de schade te beperken. Richard Carapaz staat er wel nog goed voor, maar de Ecuadoraan is dan weer geen specialist tegen de klok.

