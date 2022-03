Roberto Martinez gaf maandag aan vol verwachting uit te kijken naar de oefeninterland van dinsdag, in het Lotto Park in Anderlecht, tegen Burkina Faso. De bondscoach verklapte dat Matz Sels in doel zal staan. 'Verder zal het team dat speelt niet zoveel afwijken van de elf in Ierland', liet hij noteren.

'Vandaag is nog een belangrijke dag', stak Martinez van wal. 'We moeten kijken of iedereen fit is, maar daar lijkt het wel op. Er zijn geen ernstige blessures. Grote veranderingen in het elftal moeten niet verwacht worden. Het wordt een vergelijkbaar team als tegen Ierland. In doel zal wel Matz Sels spelen. We zullen verder enkele kleine zaken aanpassen. En ik ga de zes wissels die mogelijk zijn wel zo veel mogelijk gebruiken.'

De bondscoach onderschat Burkina Faso zeker niet. Het team van Jupiler Pro League-spelers Hervé Koffi (Charleroi) en Abdoul Tapsoba (Standard) haalde twee maanden geleden nog de halve finales van de Afrika Cup. 'En daar raakte ik erg onder de indruk van hen', aldus Martinez. 'We weten te weinig over hun team in België. Ik hoop dat morgen veel fans komen opdagen en dat ze Burkina Faso leren kennen. Hun 5-0 nederlaag vorige donderdag tegen Kosovo zegt niets. Ze speelden niet met hun sterkste team. Op de Afrika Cup genoot ik onder meer van hun wingbacks. Het zal morgen een grote uitdaging voor ons worden.'

