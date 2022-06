De Rode Duivels hebben zaterdagavond op de derde speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League 1-1 gelijkgespeeld (rust: 0-0) op bezoek bij Wales.

Op aangeven van Michy Batshuayi schoof Youri Tielemans na 51 minuten de openingstreffer tegen de netten. In de slotfase lukte Brennan Johnson (86.) - al dan niet randje buitenspel - alsnog de gelijkmaker en zo kwam er alweer geen Belgische zege tegen Wales, toch wel het zwarte beest van de natie. De laatste keer dat de Belgen in Cardiff konden winnen dateert van september 2012. Met vier op negen delen ze in de Nations League de tweede plaats met Polen, dat een 2-2 gelijkspel ging afdwingen in Nederland.

De achterstand op de leider uit Nederland bedraagt nog steeds drie punten. De Rode Duivels sluiten dit vierluik - en meteen ook het seizoen - dinsdagavond in Warschau af tegen Polen. Na de zomeronderbreking volgen enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam).

Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen in de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.

