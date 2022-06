De Rode Duivels hebben vrijdagavond op de eerste speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met 1-4 (rust: 0-1) verloren van Nederland. Tot overmaat van ramp viel Romelu Lukaku voor rust ook nog eens geblesseerd uit.

Steven Bergwijn (40.), Memphis Depay (51. en 65.) en Denzel Dumfries (61.) zorgden voor de Nederlandse doelpunten. Een doelpunt van Timothy Castagne een kwartier voor affluiten werd afgekeurd door de VAR. De eerredder van invaller Michy Batshuayi (90.+3) is enkel goed voor de statistieken. Voor de Rode Duivels is het de zwaarste nederlaag tegen Nederland sinds december 1996, toen er op de Heizel met 0-3 werd verloren in de WK-kwalificaties. In diezelfde campagne werd de terugwedstrijd in september 1997 in Rotterdam met 3-1 verloren en dat was tot op heden ook de laatste Nederlandse zege in deze Derby der Lage Landen. Het is ook een evenaring van de zwaarste nederlaag van de Belgen onder bondscoach Roberto Martinez.

Eind 2018 werd er, eveneens in de Nations League, met 5-2 verloren in Zwitserland. Komende week woensdag volgt de tweede thuiswedstrijd tegen het Polen van Robert Lewandowski. Als er dan niet gewonnen wordt, mogen de Belgen hun Nations League-ambities opbergen. Enkel op papier is de kwalificatie voor de Final Four dan nog mogelijk. Polen, dat woensdag met 2-1 won van Wales, deelt momenteel de leiding met Nederland. De Welshmen richten de focus momenteel op het WK-barrageduel van zondag tegen het door oorlog verscheurde Oekraïne.

Op de speeldagen drie en vier volgen er twee uitwedstrijden: op zaterdag 11 juni staat in Cardiff het altijd lastige duel tegen Wales op het programma, het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen. Dan zijn er meteen vier van de zes speeldagen achter de rug in deze groepsfase, met na de zomeronderbreking enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam). De groepswinnaar kwalificeert zich vervolgens voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen op de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.

