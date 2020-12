Tennisser Roger Federer en alpineskiester Vreni Schneider zijn zondagavond in Zürich tijdens de Swiss Sports Awards verkozen tot beste Zwitserse sporters van de afgelopen zeventig jaar. De Swiss Sports Awards worden sinds 1950 uitgereikt.

De keuze voor Federer komt niet als een verrassing. De 39-jarige tennisser, die nog altijd op topniveau actief is, won al twintig grandslamtitels in zijn loopbaan. Met 49,14 procent van de publieksstemmen haalde hij het ruim voor langlaufer Dario Cologna (12,18%) en alpineskiër Primin Zurbriggen (11,97%). De ondertussen 56-jarige Vreni Schneider won in haar carrière drie olympische titels, drie wereldtitels en ze eindigde driemaal bovenaan de algemene wereldbekerstand. De alpineskiester kreeg 41,21 procent van de stemmen en deed zo beter dan haar collega Erica Hess (15,92%) en de succesvolle oriëntatieloopster Simone Niggli-Luder (15,39%).

