Primoz Roglic heeft zondag in Madrid voor het tweede jaar op rij de Vuelta gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma was eigenlijk al zeker van de eindzege voor de start de slotetappe van amper 140 kilometer, die traditioneel eindigt met een sprint in de straten van de Spaanse hoofdstad.

Daarin haalde de Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) het van Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step), Max Kanter (Sunweb) en onze landgenoot Jasper Philipsen (UAE Team Emirates). De 31-jarige Roglic sluit zo zijn seizoen af met een tweede eindzege op rij in de Vuelta. Daarmee spoelde hij de wrange nasmaak van de Ronde van Frankrijk grotendeels door. In de Tour moest hij de eindzege in de voorlaatste etappe aan zijn landgenoot Tadej Pogacar laten. Enkele weken geleden pakte Roglic al uit met winst in Luik-Bastenaken-Luik, de eerste klassieker die hij op zijn erelijst mocht schrijven.

