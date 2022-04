Zo'n 16.000 flandriens van over de hele wereld reden zaterdag hun eigen Ronde van Vlaanderen. In totaal gingen 69 nationaliteiten uit alle windstreken van start. Het Rode Kruis moest voornamelijk tussenkomen voor schaafwonden na valpartijen, maar verder werden geen incidenten gemeld. Dat zegt Gert Van Goolen, woordvoerder van organisator 'We Ride Flanders'.

De dappersten aller cyclisten vertrokken zaterdagochtend om 7 uur in Antwerpen en reden het volledige parcours van de profs. De heroïek van de Ronde en de Vlaamse koersen trekt fietsfanaten uit alle windstreken aan. Er reden dit jaar 69 nationaliteiten rond. Daarvan kwam 61 procent of zo'n 9.750 deelnemers uit het buitenland. 2.460 deelnemers kwamen uit Nederland en verder waren er onder meer 2.000 Britten, 1.400 Fransen en 1.300 Italianen. Verder zakten er ook deelnemers af uit Venezuela, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Opnieuw is het totaal aantal deelnemers aan het evenement beperkt tot 16.000.

Na enkele jaren zonder Ronde of waarbij hij uitgesteld naar het najaar, mochten de wielertoeristen dit jaar dus opnieuw het parcours verkennen de dag voor de profs. 'Ja, je ziet dat dit en deugd doet', zegt Van Goolen. 'De wegen liggen er bovendien droog en zonnig bij. Het was misschien koud, maar daarop kan men zich kleden.' Verwacht wordt dat de laatste renners die de volledige afstand afleggen pas tegen acht uur binnen komen, maar in de late namiddag waren er behalve enkele kleine valpartijen, geen incidenten te melden.

