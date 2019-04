Peter Sagan zal zondag niet aan de start verschijnen van Luik-Bastenaken-Luik. Dat heeft de Slovaak van BORA-hansgrohe laten weten, nadat hij woensdag opgaf in de Waalse Pijl.

'Een lastige Waalse Pijl is voorbij', schreef Sagan op zijn site. 'Ik was hier om te werken voor de ploeg om samen het best mogelijke resultaat te behalen. Samen met het team hebben we besloten dat het voor mij het beste is enkele dagen vrij te nemen om mezelf beter klaar te stomen voor de komende koersen. Ik start weer met de Tour of California op 12 mei.' Sagan zou dit jaar voor het eerst Luik-Bastenaken-Luik rijden. De Slovaak telt dit seizoen nog maar een zege, een rit in de Tour Down Under in januari.