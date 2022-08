Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) heeft maandag bij een zware val op training meerdere breuken opgelopen. Dat meldde Sporza maandagavond. Het seizoen zou voorbij zijn voor de 28-jarige Gentenaar.

Benoot was op hoogtestage in Livigno om het najaar voor te bereiden. Hij kwam er in een afdaling zwaar ten val en ligt nu in een Italiaans ziekenhuis. Ook het WK in Australië zal hij wellicht missen.

