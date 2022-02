Senegal heeft zich zondag in Kameroen tot Afrikaans kampioen gekroond. In de finale was het in een strafschoppenreeks met 4-2 te sterk voor Egypte, nadat er in 120 minuten niet gescoord werd.

Sadio Mané kreeg na zeven minuten een uitgelezen mogelijkheid om de Leeuwen van Teranga de voorsprong te bezorgen van op de strafschopstip, maar hij faalde. In de tweede helft monopoliseerden Mané en co de bal en hadden ze de meeste kansen, maar ze slaagden er niet in om na de reguliere speeltijd afstand te nemen van de Farao's.

In de verlengingen bleef de brilscore op het scorebord, waardoor een penaltyreeks de eindwinnaar moest aanwijzen. Mané maakte zijn eerdere misser volledig goed door de beslissende elfmeter wel te benutten. Het is de allereerste keer dat Senegal de Africa Cup op zijn naam weet te schrijven.

Drie jaar geleden verloor het in de vorige editie in de finale van Algerije. Het blijft voor recordkampioen Egypte voorlopig bij zeven eindzeges. Het mocht in 2006, 2008 en 2010 zelfs drie opeenvolgende Africa Cups in de prijzenkast plaatsen

