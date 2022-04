Seraing houdt RWDM af en verzekert zich van verlengd verblijf in 1A

Seraing heeft zich zaterdagavond van het behoud verzekerd in de Jupiler Pro League. De Luikenaars, die de reguliere competitie in 1A op de voorlaatste plaats hadden afgesloten, hadden in de terugwedstrijd van de barrages om een plaats in 1A genoeg aan een scoreloos gelijkspel tegen RWDM, de nummer twee van afgelopen seizoen uit 1B.

Paul Morgan Poaty (Seraing) en Kylian Hazard (RWDM). © belga