Sportspress heeft maandag de shortlists met drie namen vrijgegeven die kans maken op de titel van Sportman, Sportvrouw, Belofte, Ploeg, Coach en Paralympiër van het Jaar. De Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten maakt op vrijdag 18 december de winnaars bekend.

Sportspress maakte vorige week een langere lijst met genomineerden bekend waaruit de stemgerechtigden kunnen kiezen. De longlists, die door Sportspress.be werden samengesteld op advies van specialisten, werden nu teruggebracht tot drie namen per categorie. Wielertalent Remco Evenepoel, Rode Duivel Romelu Lukaku en Wout van Aert, die zijn kunnen toonde in het veld en op de weg, maken kans op de titel van Sportman. De trofee van Sportvrouw gaat naar basketbalsters Julie Allemand en Emma Meesseman, of (baan)wielrenster Lotte Kopecky. De Belgian Cats (basketbalvrouwen), wielerteam Deceuninck-Quick-Step of de Red Flames (voetbalvrouwen) worden de Ploeg van het Jaar. Philippe Clement (Club Brugge), Roberto Martinez (Rode Duivels) en Philip Mestdagh (Belgian Cats) zijn de genomineerden voor Coach van het Jaar. De titel van Belofte van het Jaar gaat naar Charles De Ketelaere (voetbal), Gregoire Munster (rally) of Thibau Nys (veldrijden). Peter Genyn, Joachim Gérard en Ewoud Vromant strijden tot slot om de titel bij de Paralympiërs. De stemgerechtigden zijn beroepsjournalisten aangesloten bij Sportspress en gewezen winnaars van de trofee Sportman en Sportvrouw van het jaar die niet langer actief zijn.