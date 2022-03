Sint-Truiden heeft zondag op de 32e speeldag van de Jupiler Pro League de punten in extremis thuisgehouden tegen het gekwelde Beerschot. De Kanaries wonnen op het kunstgras in Stayen met 3-2 en houden uitzicht op de Europe play-offs.

Sint-Truiden begon na de zege (0-1) van vorige week in de derby tegen KRC Genk met vertrouwen, en Christian Brüls (13.) zorgde voor de 1-0. Musashi Suzuki (24.) stelde voor de Ratten gelijk, maar Taichi Hara (30.) schonk de Truienaars een nieuwe voorgift. Stipe Radic (67.) bracht de stand halfweg de tweede helft toch weer op 2-2. In het slot hield Aboubakary Koita (87.) met een knappe overhoekse knal de punten thuis.

STVV staat negende in de stand met 45 punten, net als de nummer acht KRC Genk. De Kanaries blijven zo in de running voor een plaats in de Europe play-offs (nummers 5 tot 8).

Rode lantaarn Beerschot, sinds vorige week zeker van degradatie naar tweede klasse, staat laatste met zestien punten.

Sint-Truiden begon na de zege (0-1) van vorige week in de derby tegen KRC Genk met vertrouwen, en Christian Brüls (13.) zorgde voor de 1-0. Musashi Suzuki (24.) stelde voor de Ratten gelijk, maar Taichi Hara (30.) schonk de Truienaars een nieuwe voorgift. Stipe Radic (67.) bracht de stand halfweg de tweede helft toch weer op 2-2. In het slot hield Aboubakary Koita (87.) met een knappe overhoekse knal de punten thuis. STVV staat negende in de stand met 45 punten, net als de nummer acht KRC Genk. De Kanaries blijven zo in de running voor een plaats in de Europe play-offs (nummers 5 tot 8). Rode lantaarn Beerschot, sinds vorige week zeker van degradatie naar tweede klasse, staat laatste met zestien punten.