De sportsector heeft zich zondag in een open brief gericht tot het Overlegcomité en het expertencomité GEMS. De sector herhaalt zijn vraag voor een concreet exitplan voor de sport uit de coronapandemie. 'Zet sport niet langer op de reservebank', klinkt het.

De sportsector riep de afgelopen maanden de overheden al op om met een concreet relanceplan te komen. Die vraag wordt nu uitdrukkelijk herhaald. 'De sportclubs en -federaties zitten op hun tandvlees', schrijven bijna zestig (Vlaamse) sportfederaties in een open brief.

'Leden haken af, eisen hun lidgeld terug of willen volgend seizoen geen lidgeld meer betalen. Een deel van de 300.000 vrijwilligers, de broodnodige helpende handen die onze clubs draaiende houden, zegt zijn of haar geliefde club vaarwel. Scheidsrechters en trainers stellen hun eigen jarenlange engagement in vraag. We vragen op het volgende Overlegcomité een belangrijke houvast. Haal ons eindelijk van de reservebank. Een exitplan voor corona is niet compleet zonder een prominente plaats voor sport.'

Gezondheid

In hun boodschap benadrukken de sportfederaties ook de voordelige effecten van sporten op de gezondheid. Net daarom willen ze dat het Overlegcomité aan hun oproep gehoor geeft. 'Waarop wachten jullie dan nog? Waarom blijven jullie de sportsector stiefmoederlijk behandelen? Waarom komen wij helemaal achteraan in de rij van sectoren die mogen heropenen? Wij willen en kunnen een belangrijk deel van de oplossing zijn', luidt het.

'De sportsector heeft een duidelijk plan klaar om herop te starten. Een dat niet alleen unaniem gedragen wordt door alle sportfederaties en clubs in ons land, maar dat ook de virologen afklopten en gesteund wordt door de Vereniging van sport- en keuringsartsen en Gezond Sporten Vlaanderen. Onze oproep is duidelijk: via een opstart van alle outdoorsporten voor alle leeftijden, van alle competities buiten en een duidelijk perspectief voor de indoorsporten, willen wij actief deelnemen aan de relance.'

