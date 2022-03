De autonome Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners koopt honderd procent van de aandelen van Standard en wordt dus de nieuwe eigenaar van de club. Dat bevestigde de Luikse club vrijdagavond.

'Bruno Venanzi heeft een akkoord bereikt met 777 Partners. De ondertekening van de overdrachtsovereenkomst heeft plaatsgevonden en de afronding van de overdracht volgt normaal gesproken binnen enkele weken volgens de gebruikelijke procedure', klinkt het op de clubwebsite.

Volgens Standard werd 777 Partners aangetrokken door een aantal essentiële kenmerken van het stamnummer 16: 'Standard is een historische Belgische en Europese traditieclub, met een buitengewone passionele aanhang en een van de mooiste erelijsten van het land. Het is een toonaangevende opleidingsclub, met een erg goede reputatie in de ontwikkeling van jonge talenten om ze op te leiden tot kwaliteitsvolle profspelers, die hun passie op het hoogste niveau uitoefenen en het is een erg sterk nationaal en internationaal merk, met een enorm potentieel. 777 Partners kijkt ernaar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en de club te helpen zijn ontwikkeling voort te zetten en zijn glorie van weleer terug te geven.'

Bruno Venanzi bedankt de supporters voor 'de onvoorwaardelijke steun tijdens zijn 7-jarig voorzitterschap" en zal ook in de toekomst "supporter n°1 blijven'. 777 Partners is een in 2015 in Miami gevestigde maatschappij die investeert in zes belangrijke sectoren: verzekeringen, consumenten- en commerciële financiering, financiering van rechtszaken, directe leningen, sport, media & entertainment en ruimtevaart.

In 2021 verwierf 777 Partners al het volledige eigendom van Genoa C.F.C., de oudste voetbalclub van Italië, en vorige maand kondigden ze plannen aan om een belang van 70 procent te verwerven bij Vasco da Gama in Brazilië. Bovendien heeft 777 Partners een aanzienlijk aandeel binnen het Spaanse Sevilla FC.

Na dertig speeldagen staat Standard met 33 punten op de dertiende plaats in de Jupiler Pro League.

