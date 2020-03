Alle sportieve evenementen worden tot en met 3 april afgelast, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad donderdagavond. En dus liggen ook de competities in het Belgisch voetbal stil. De Pro League, de vertegenwoordiging van het profvoetbal, tast in het duister wat het verdere verloop van 1A en 1B betreft. 'Veel zal afhangen van wat de UEFA beslist omtrent het EK', reageert woordvoerder Stijn Van Bever vrijdag.

Vanuit het standpunt dat volksgezondheid en het maatschappelijk belang primeren, ondersteunt de Pro League de maatregelen. Daarom hadden de clubs donderdag op eigen houtje al beslist de komende wedstrijden achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad is er minstens tot 3 april geen enkele voetbalwedstrijd.

'Wij hebben geen glazen bol en weten niet wat er nadien mogelijk is. Dat kunnen we in principe pas in de laatste week van maart beslissen. Tot die tijd gaan we verschillende scenario's uitwerken. Als de huidige situatie verlengd wordt, ziet het er in elk geval niet goed uit voor het vervolg van de competitie', aldus Van Bever.

Dinsdag komt de UEFA samen, onder meer om te bespreken of het EK van komende zomer een jaar moet uitgesteld worden. 'Daar zal veel van afhangen. Ik denk dat elke Europese liga het liefst heeft dat zijn competitie volledig afgewerkt wordt', zegt Van Bever. De Pro League legt zijn eieren in het mandje van de European Leagues, de koepelorganisatie van Europese profclubs en liga's. 'Op dat niveau brengt men de maatregelen en repercussies momenteel in kaart. Over het EK en de impact op de nationale competities zal de komende dagen zeker nog een standpunt ingenomen worden.'

Intussen is het nog niet helemaal duidelijk of de profclubs nog mogen trainen. Volgens de eerste informatie van de FOD Volksgezondheid en de European Leagues zou dat wel moeten kunnen. 'We zijn dat verder aan het bestuderen, want het is ook de voornaamste bekommernis van onze clubs', aldus Van Bever. 'Het is toch cruciaal dat spelers hun matchritme onderhouden als de competities vanaf 3 april hernomen zouden worden.'

Zoveel mogelijk buiten trainen, zo weinig mogelijk samen in de kleedkamers, gesloten sessies en trainingen in gesloten ruimtes vermijden zijn een aantal voorzorgsmaatregelen. 'Zolang de hygiënische voorschriften maar gerespecteerd worden', klinkt het. Intussen bekijkt de Pro League om naar het voorbeeld van de Nederlandse profteams ook oefenwedstrijden achter gesloten deuren te kunnen spelen. 'Weliswaar achter gesloten deuren en met heel beperkte delegaties. We willen nagaan of dat in België ook kan.'

Intussen adviseerde de Pro League zijn clubs ook om persconferenties of persmomenten af te gelasten. KV Mechelen sprong daar al creatief mee om door een conference call te houden. 'De richtlijn is om zo weinig mogelijk contact te hebben met anderen. We zullen de komende dagen bekijken welke nuttige informatie we de clubs nog kunnen bezorgen', besluit Van Bever.