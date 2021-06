STVV heeft Bernd Hollerbach (51) aangesteld als coach. De Duitser is de opvolger van Peter Maes, die naar Beerschot trok. Dat maakten de Truienaars zaterdag bekend.

Hollerbach zat zonder club sinds hij in juni 2020 Moeskroen verliet. In het seizoen 2019-2020 loodste hij Les Hurlus naar de tiende plaats. Uiteindelijk werd de samenwerking in Henegouwen beëindigd vanwege besparingsmaatregelen, die nodig waren om de licentie te halen. 'We zijn verheugd om een ervaren coach met een goede kennis van de Belgische competitie aan ons te kunnen binden', zo klinkt het op de website van STVV. 'Hij zal ons vervoegen met zijn eigen assistent-coach en physical coach, die we in de nabije toekomst zullen voorstellen.'

Hollerbach begon zijn trainerscarrière als assistent onder Felix Magath bij Wolfsburg, waarna hij het reserveteam van die Wölfe coachte. In 2009 volgde hij Magath naar Schalke 04 waarna hij samen met hem terug zou keren bij Wolfsburg. In 2012 verliet Hollerbach Wolfsburg om hoofdtrainer te worden in zijn geboortestad Würzburg. Na een korte periode als T1 bij Hamburg ging hij bij Moeskroen aan de slag. Na het behoud in 1A met STVV zocht Peter Maes andere oorden op. Bij Beerschot neemt hij het roer over van Will Still.

