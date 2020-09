De Sloveen Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) heeft zondag de negende etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven.

In deze tweede en laatste Pyreneeënetappe, over 153 kilometer tussen Pau en Laruns, was de 21-jarige Pogacar de snelste van een kopgroep van vijf, met daarin de Tourfavorieten. Hij haalde het van zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma), die de gele trui overneemt van de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott). De Zwitser Marc Hirschi (Team Sunweb) werd knap derde, maar zal toch balen. Hirschi was immers de laatste overblijver van een vlucht en kwam op de Col de la Marie Blanque, eerste categorie en de laatste van vijf beklimmingen van de dag, nog als eerste boven.

Pas op anderhalve kilometer van de streep werd hij gegrepen, onder impuls van een ontketende Roglic, op jacht naar secondenwinst en de gele trui. Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, liet zich voor het eerst zien en werd vierde. De Spanjaard Mikel Landa kwam als vijfde over de streep. In de stand heeft Roglic, in 2018 winnaar in Laruns, een voorsprong van 21 seconden op Bernal. De Fransman Guillaume Martin is derde, op 28 seconden van de leider. Pogacar klimt naar de zevende plaats. Maandag staat de eerste rustdag in deze Tour op het programma. Dinsdag volgt er een vlakke etappe.

De top tien na afloop van de rit:

1. Primoz Roglic (Sln/TJV) de 1536.5km in 38u40:01 (gem. 39.736786km/u)

2. Egan Bernal (Col/INS) op 0:21

3. Guillaume Martin (Fra/COF) 0:28

4. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:30

5. Nairo Quintana (Col/ARK) 0:32

6. Rigoberto Uran (Col/EF1) 0:32 7.

Tadej Pogacar (Sln/UAD) 0:44

8. Adam Yates (GBr/MTS) 01:02

9. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 01:15

10. Mikel Landa (Spa/TBM) 01:42

In deze tweede en laatste Pyreneeënetappe, over 153 kilometer tussen Pau en Laruns, was de 21-jarige Pogacar de snelste van een kopgroep van vijf, met daarin de Tourfavorieten. Hij haalde het van zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma), die de gele trui overneemt van de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott). De Zwitser Marc Hirschi (Team Sunweb) werd knap derde, maar zal toch balen. Hirschi was immers de laatste overblijver van een vlucht en kwam op de Col de la Marie Blanque, eerste categorie en de laatste van vijf beklimmingen van de dag, nog als eerste boven. Pas op anderhalve kilometer van de streep werd hij gegrepen, onder impuls van een ontketende Roglic, op jacht naar secondenwinst en de gele trui. Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, liet zich voor het eerst zien en werd vierde. De Spanjaard Mikel Landa kwam als vijfde over de streep. In de stand heeft Roglic, in 2018 winnaar in Laruns, een voorsprong van 21 seconden op Bernal. De Fransman Guillaume Martin is derde, op 28 seconden van de leider. Pogacar klimt naar de zevende plaats. Maandag staat de eerste rustdag in deze Tour op het programma. Dinsdag volgt er een vlakke etappe. De top tien na afloop van de rit: 1. Primoz Roglic (Sln/TJV) de 1536.5km in 38u40:01 (gem. 39.736786km/u)2. Egan Bernal (Col/INS) op 0:21 3. Guillaume Martin (Fra/COF) 0:28 4. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:30 5. Nairo Quintana (Col/ARK) 0:32 6. Rigoberto Uran (Col/EF1) 0:32 7. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 0:44 8. Adam Yates (GBr/MTS) 01:02 9. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 01:15 10. Mikel Landa (Spa/TBM) 01:42