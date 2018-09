Technisch directeur Chris Van Puyvelde ruilt Belgische voor Chinese voetbalbond

De 58-jarige Van Puyvelde was sinds november 2015 technisch directeur bij de KBVB. In die functie was hij verantwoordelijk voor het aanwerven van Martinez. Verder trok hij ook ex-profs en ex-internationals aan als coach voor de nationale jeugdploegen. 'Ik heb mij hier de voorbije drie jaar enorm kunnen ontplooien', stelt Van Puyvelde in een persbericht.

'Samen met het team hebben we mooie zaken gerealiseerd. Niet alleen was er de verdere professionele omkadering van de nationale ploegen, met een gezonde mix van gemotiveerde ex-profs en toegewijde opleiders. Ook hebben we werk gemaakt van de ontwikkeling van alle geledingen binnen onze federatie en van de verdere uitbreiding van het Belgian Football Centre in Tubeke, dat intussen internationale faam geniet. Daarbij heb ik ook altijd mijn drie kernwaarden hoog in het vaandel gedragen: flexibiliteit, effectiviteit en teamwork. Mijn keuze is mede bepaald door mijn gezin, dat mee naar China zal verhuizen en voor mij een grote steun zal betekenen. Wat ik nu vooral voel, is dankbaarheid en trots.'

Peter Bossaert, CEO van de KBVB, heeft een dubbel gevoel bij het vertrek van Van Puyvelde. 'Enerzijds zijn we bijzonder fier dat één van onze sterkhouders gevraagd wordt door een grote, opkomende voetbalnatie als China', aldus Bossaert. 'Dit is nog maar eens het bewijs hoe sterk ons Belgische voetbal gerespecteerd wordt in het buitenland. Anderzijds verliezen we met Chris een heel fijne collega en uitstekende technisch directeur, aan wie we bijzonder veel te danken hebben. Mede namens de Raad van Bestuur en alle collega's wens ik Chris alle succes bij deze nieuwe en geweldige uitdaging.'