De kalendercommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal ten vroegste begin maart bekend kunnen maken wanneer de wedstrijd van de 26e speeldag in de Jupiler Pro League tussen Sporting Charleroi en Club Brugge ingehaald wordt. Het drukke programma van blauw-zwart geeft kalendermanager Nils Van Brantegem weinig opties.

Drie wedstrijden van de 26e speeldag in de hoogste Belgische voetbalklasse konden afgelopen weekend niet doorgaan. Waasland-Beveren - Eupen en KV Oostende - Genk werden zaterdag afgelast, zondag werd ook een streep getrokken door Charleroi - Club Brugge. Telkens besliste de scheidsrechter met dienst dat de ijzige velden onbespeelbaar waren doordat het risico op blessures bij spelers te groot werd. Twee van de drie wedstrijden worden komende week ingehaald. Woensdag in de vooravond om 17u wordt er afgetrapt voor Waasland-Beveren tegen Eupen, om 19u is het de beurt aan KV Oostende - Racing Genk. Maar een nieuwe datum voor Sporting Charleroi - Club Brugge is er nog niet. Die zal ook pas begin maart vastgelegd kunnen worden, klinkt het bij de KBVB.

Reden daarvoor is de stampvolle agenda van de Bruggelingen, die ook nog in de Europa League (zestiende finales) en de Croky Cup (kwartfinales) actief zijn. Tot en met 2 maart zijn er daardoor geen mogelijkheden op midweekvoetbal. Als blauw-zwart de kwartfinales van de Europa League bereikt en ook doorstoot in de beker tegen Standard, zit de voetbalkalender zelfs tot het einde van de reguliere competitie vol. Er rest dan nog één enkele optie, namelijk een midweekwedstrijd tussen de slotspeeldag (16-18 april) en de bekerfinale (25 april). Er is namelijk eind maart ook een interlandperiode, waarin clubs hun spelers moeten vrijgeven voor de nationale selecties.

