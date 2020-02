Een zekerheidje (Novak Djokovic) en een verrassing (Sofia Kenin), niets nieuws in het tennisseizoen.

Novak Djokovic (32) pakte in Melbourne zijn 17e grandslamzege. Autoritair tot aan de finale, waar hij tegen Dominic Thiem vijf sets moest zwoegen. Het grandslampalmares van de 26-jarige Oostenrijker was nog maagdelijk blank: in zijn twee finales op Roland Garros (2018, 2019) botste hij telkens op gravelkoning Rafael Nadal. In Melbourne pakte hij revanche op de Spanjaard, die daardoor zijn plan - op gelijke hoogte komen van de 20 grand slams van Roger Federer - tot in Parijs moet uitstellen. Het damestoernooi was eens te meer onvoorspelbaar. Net als de vorige twintig grand slams waarin maar liefst elf verschillende speelsters het toernooi op hun naam schreven: Serena Williams (5), Angelique Kerber (3), Garbiñe Muguruza (2), Simona Halep (2), Naomi Osaka (2), Flavia Pennetta, Caroline Wozniacki, Jelena Ostapenko, Sloane Stephens, Ashleigh Barty en Bianca Andreescu. En we kregen een nummer 12: Sofia Kenin, bij de start van het toernooi 15e op de ranking. De import-Amerikaanse was in de finale net iets beter dan Muguruza, na haar Wimbledonzege in 2017 ver weggezakt (36) op de ranglijst. Kenin (21 jaar) verbaasde vorig jaar op Roland Garros met winst tegen Serena Williams en Andreescu die een paar maanden later de US Open zou winnen, in Melbourne liet ze Australië na winst tegen Ashleigh Barty in tranen achter. De nieuwe tennishoop van de States, met een bijzonder verhaal. Haar vader ( Alexander) en moeder ( Svetlana) emigreerden in 1987 van de Sovjet-Unie naar de Verenigde Staten, bij hun aankomst in New York hadden ze, omgerekend, amper 260 euro op zak. Alexander studeerde computerwetenschappen en kluste 's nachts bij als chauffeur, moeder was verpleegster. Toen Svetlana zwanger was, in 1998, keerde het koppel terug naar Moskou om er de eerste maanden van Sofia samen met de familie door te brengen. Ze begon te tennissen op haar vijfde, aan de zijde van haar vader en Rick Macci, een veteraan die ook met de zusjes Williams werkte. ''Haar oog-handcoördinatie was onvoorstelbaar en de manier waarop ze de ballen zo snel na de bots kon nemen, heb ik alleen nog maar gezien bij Martina Hingis. Ze heeft alles om in de top tien van de wereld te geraken', zei de doorwinterde coach toen ze amper 12 was. Ze dweepte met Maria Sjarapova, poseerde als frisse tiener voor covers van prominente (tennis)bladen en mocht aan de zijde van Jim Courier en Serena Williams een exhibitiewedstrijd spelen. En ze was dankbaar voor de kansen. Sjarapova bleef haar geboorteland trouw voor de Fed Cupploeg, Kenin voelt zich 'de rijzende ster van het Amerikaanse tennis'. Zaterdag kwam haar 'droom eindelijk uit', ratelde ze. Een riante villa in Pembroke Pines, een dochter van 21 jaar die bijna 3 miljoen euro prijzengeld bij elkaar heeft gespeeld, nieuwe sponsorcontracten die liggen te wachten op een handtekening. Voor Alexander en moeder Svetlana Kenin bestaat de American dream nog.