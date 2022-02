De Duitse tennisser Alexander Zverev is uitgesloten van verdere deelname aan het ATP-toernooi van Acapulco (hard/1,7 miljoen dollar). Dat gebeurde vanwege 'onsportief gedrag'.

Zverev misdroeg zich na zijn partij in het dubbelspel met de Braziliaan Marcelo Melo. Het duo verloor van de Brits-Finse combinatie Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara na een supertiebreak (6-2, 4-6 en 10/6). Meteen na de partij intimideerde de Duitser de umpire. Hij sloeg onder meer met zijn racket tot vier keer toe tegen de stoel van de arbiter.

Zverev reageerde woensdag berouwvol. 'Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe zeer ik spijt heb van mijn gedrag', liet hij in een verklaring weten. 'Ik heb me geëxcuseerd bij de umpire want mijn gedrag tegenover hem was verkeerd en onacceptabel. Ik ben alleen maar teleurgesteld in mezelf. Dit had niet mogen gebeuren, er zijn geen excuses. Ik verontschuldig me ook tegenover mijn fans, het toernooi en de sport waarvan ik houd.'

De Duitser zou boos zijn geweest over een verkeerde beslissing eerder in de partij. Hij had een korte nacht achter de rug nadat zijn wedstrijd tegen Brooksby pas rond 5 uur in de nacht van maandag op dinsdag was geëindigd. 'Zoals jullie weten geef ik alles op de baan. Maar dit was te veel. Ik ga me beraden en nadenken over hoe me dit niet meer zal overkomen.'

Zijn uitbarsting kan Zverev op meer sancties komen te staan. In 2019 kreeg de Australiër Nick Kyrgios voor vergelijkbaar gedrag een schorsing van zestien weken.

Tegen Zverev loopt ook een onderzoek door de ATP naar beschuldigingen van huiselijk geweld tegenover zijn ex-vriendin, de Russische Olga Sharipova.

Ausraster von Alexander #Zverev: Beim ATP-Turnier in Acapulco schlägt der Tennisspieler mit seinem Schläger mehrmals auf den Stuhl des Umpire ein. Zusammen mit Marcelo Melo hatte er zuvor gegen das Doppel Glasspool/Heliovaara verloren. @sportschaupic.twitter.com/OTMuHD00AW — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) February 23, 2022

