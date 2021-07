Alison Van Uytvanck (WTA 59) heeft maandag de derde ronde (achtste finales) bereikt op het olympisch tennistoernooi in Tokio. De 27-jarige Vlaams-Brabantse haalde het na een veldslag van twee uur en twaalf minuten tennis in drie sets (5-7, 6-3 en 6-0) van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 13), het tiende reekshoofd.

Ze treft in de derde ronde de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 9), het zevende reekshoofd, die eerder op de dag in haar tweede duel in twee sets (6-3 en 6-0) de maat nam van de Chinese Qiang Wang (WTA 49).

Van Uytvanck is nog de enige Belgische vertegenwoordiger in het tennis in Tokio. Ze won zondag haar eerste ronde van de Servische Ivana Jorovic (WTA 307). Elise Mertens (WTA 17) ging er in haar eerste duel uit tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 34).

In het dubbelspel sneuvelden Mertens en Van Uytvanck zaterdag samen in de eerste ronde na een nederlaag tegen de Spaanse tandem Garbine Muguruza/Carla Suarez Navarro. Ook de Belgische mannen Sander Gillé en Joran Vliegen overleefden de eerste ronde niet. Zij gingen er uit tegen de Nederlanders Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof.

Ze treft in de derde ronde de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 9), het zevende reekshoofd, die eerder op de dag in haar tweede duel in twee sets (6-3 en 6-0) de maat nam van de Chinese Qiang Wang (WTA 49). Van Uytvanck is nog de enige Belgische vertegenwoordiger in het tennis in Tokio. Ze won zondag haar eerste ronde van de Servische Ivana Jorovic (WTA 307). Elise Mertens (WTA 17) ging er in haar eerste duel uit tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 34). In het dubbelspel sneuvelden Mertens en Van Uytvanck zaterdag samen in de eerste ronde na een nederlaag tegen de Spaanse tandem Garbine Muguruza/Carla Suarez Navarro. Ook de Belgische mannen Sander Gillé en Joran Vliegen overleefden de eerste ronde niet. Zij gingen er uit tegen de Nederlanders Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof.