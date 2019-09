Serena Williams speelt zaterdag haar tiende finale op de US Open én wordt later deze maand 38. Haar tegenstander? De 19-jarige Bianca Andreescu, zelfs nog niet geboren toen Williams voor het eerst triomfeerde op Flushing Meadows.

In de halve finale nam Serena Williams (WTA 8) revanche tegen Elina Svitolina (WTA 5). De Oekraïense had namelijk in de tweede ronde haar oudere zus Venus uit de US Open gekegeld. Harde meppen en korte metten. Met 6-3 en 6-1 was het zaakje in ruim een uur beklonken.

...