Voormalig nummer één van de wereld Andy Murray heeft een wildcard gekregen voor de Western & Southern Open (22-28 augustus), het Masters 1.000-toernooi dat voorafgaat aan de US Open (31 augustus-13 september).

De Western & Southern Open gaat dit jaar omwille van de coronacrisis door in New York in plaats van in Cincinnati, Ohio. Murray won het toernooi in het verleden twee maal. Hij hoopt nadien ook te kunnen deelnemen aan de US Open.

De Britse tennisser zakte na twee heupoperaties terug naar de 129e plaats op de ATP-ranglijst. Zijn laatste officiële duel dateert van november vorig jaar. Hij speelde eind juni wel mee in een exhibitietoernooi in Londen.

De hoofdtabel in New York bevat naast Murray zowel bij de mannen als de vrouwen heel wat mooie namen. Voor ons land nemen David Goffin (ATP 10), Elise Mertens (WTA 23) en Kim Clijsters deel.

Bij de mannen tekenen liefst zestien spelers uit de top twintig present, waaronder de top drie met Novak Djokovic (ATP 1), Rafael Nadal (ATP 2) en Dominic Thiem (ATP 3). Ook Daniil Medvedev (ATP 5), Stefanos Tsitsipas (ATP 6), Alexander Zverev (ATP 7) en Matteo Berrettini (ATP 8) zijn van de partij. Vorig jaar schopte David Goffin het nog tot in de finale, waarin hij verloor van Medvedev.

Bij de vrouwen zijn Karolina Pliskova (WTA 3), Sofia Kenin (WTA 4), Bianca Andreescu (WTA 6), Serena Williams (WTA 9) en Naomi Osaka (WTA 10) de grootste namen op de deelnemerslijst. (Belga)

