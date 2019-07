Andy Murray maakt comeback in dubbel op Wimbledon: 'Doel is nog altijd terugkomen in enkelspel'

Serge Fayat Freelancemedewerker van Sportmagazine.be

Zes maanden nadat hij dacht dat hij voor altijd afscheid zou moeten nemen van tennis, is Andy Murray (32) terug op Wimbledon, in het dubbelspel. De voormalige nummer één van de wereld won het Queen's-toernooi samen met de Spanjaard Feliciano Lopez. Hij hoopt op lange termijn weer competitief te worden in het enkelspel, maar winnen is niet langer zijn prioriteit.

Andy Murray bij Feliciano Lopez op het Queen's-toernooi. © Belga Image