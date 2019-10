Andy Murray (ATP 243) heeft zondag de vierde editie van de European Open (635.750 euro) in Antwerpen op zijn naam geschreven.

De 32-jarige Murray haalde het in een aangename finale in drie sets van het Zwitserse vierde reekshoofd Stan Wawrinka (ATP 18): 3-6 en twee keer 6-4 na 2 uur en 28 minuten. De Schot won al drie grandslams (US Open 2012, Wimbledon 2013 en 2016) en heeft nu 46 titels op zijn erelijst. De olympisch kampioen van Londen en Rio speelde in Antwerpen zijn eerste finale sinds maart 2017 (toen hij in Dubai won). Nadien volgde heel wat blessureleed. Murray overwoog te stoppen, maar na een ingrijpende heupoperatie timmert hij sinds enkele maanden weer aan de weg terug.

Murray volgt op de erelijst van de European Open de Brit Kyle Edmund op. De eerste edities werden gewonnen door de Fransen Richard Gasquet (2016) en Jo-Wilfried Tsonga (2017).

Bij de 34-jarige Wawrinka blijft de teller op zeventien ATP-titels staan, zijn laatste toernooi won hij in mei 2017 in Genève. Nadien kreeg hij af te rekenen met knieproblemen. Hij won onder meer drie grandslams (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016).