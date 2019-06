Hij werd onlangs op Buckingham Palace geridderd, maar Andy Murray had nog beter nieuws: hij sluit een comeback op Wimbledon niet uit.

Hij liep al eens vloekend over het terrein maar hij verdiende zijn ridderorde, vonden de adviseurs van koningin Elizabeth II eind 2016, nadat Andy Murray (32) voor de tweede keer Wimbledon had gewonnen en in Rio zijn olympische titel verlengde.

Hij sloot het seizoen af als nummer één op de wereldranglijst, maar goed twee jaar verder staat Sir Andy nergens meer. Na een operatie aan de heup, begin vorig jaar, was de Schot weggezakt naar plaats... 839 en vertelde hij tijdens een emotionele persconferentie op de Australian Open dat hij na Wimbledon wellicht afscheid zou nemen. 'Als ik de pijn zo lang kan verdragen, anders zet ik er meteen een punt achter.'

Maar hij kreeg hulp uit onverwachte hoek. De Amerikaanse dubbelspecialist Bob Bryan, 23 (!) grandslamtitels, kreeg vorig jaar in mei - op zijn 40e - een gedeeltelijke metalen heupprothese ingeplant en speelde na amper vijf maanden opnieuw toernooien. Murray volgde zijn raad en ging eind januari onder het mes, waarna de chirurg de kansen op een comeback op 'meer dan 90 procent' schatte.

Daar is ook de Schot van overtuigd, nadat hij enkele uren met Nick Kyrgios op het terrein had gestaan. 'Helemaal pijnvrij. Misschien moet ik Bobs voorbeeld volgen en - voorlopig - op dubbel mikken. Ik kan mezelf beter wat tijd geven en kijken hoe ik een dubbeltoernooi verteer. Het zou zinloos zijn om nu alles te forceren om toch maar het enkeltoernooi op Wimbledon te halen', aldus de tweevoudige Wimbledonkampioen in The Times, die mikt op een wildcard voor het grastoernooi.

Insiders speculeerden op een Team Murray, maar die mogelijkheid werd door zijn oudere broer Jamie - zes grand slams in dubbel - van tafel geveegd. 'In de toekomst wel, nu niet. Ik ben bezig aan mijn beste jaren. Het lijkt me niet verstandig om met iemand te spelen die, op zijn zachtst gezegd, niet in topvorm is.'