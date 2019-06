Ashleigh Barty heeft zaterdag een eerste Grand Slam op haar palmares gebracht. In de finale van Roland-Garros nam de 23-jarige Australische met 6-1 en 6-3 de maat van de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Voor de finale had Vondrousova geen set verloren, maar zaterdag kwam ze er niet aan te pas op Philippe-Chatrier. Geen moment haalde ze het niveau dat ze de voorbije twee weken toonde. Barty ging meteen door de opslag van de 19-jarige Tsjechische en nam de wedstrijd stevig in handen. Na een uur en 12 minuten benutte ze het eerste wedstrijdpunt.

Voor Barty is het de vijfde WTA-titel, de tweede dit seizoen. In maart was ze de beste in Miami. Op de wereldranglijst klimt Barty van de achtste naar de tweede plaats op. Vondrousova, die net als Barty voor het eerst in de finale van een Grand Slam stond, stijgt van de 38e naar de 16e stek.

Op de erelijst van Roland-Garros volgt Barty de Roemeense Simona Halep (WTA-3) op. Ze is de eerste Australische winnares sinds Margaret Smith Court, die het gravelgrandslam in 1973 een vijfde keer op haar naam bracht.