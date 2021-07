Ashleigh Barty (WTA 1) heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg de Australische in drie sets de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 13): 6-3, 6-7 (4/7) en 6-3 na 1 uur en 55 minuten.

De 25-jarige Barty ging op Centre Court als een wervelwind van start tegen de vier jaar oudere Pliskova, die de eerste veertien punten aan de Australische moest laten. Pliskova, voormalig nummer één van de wereld, keek lijdzaam toe hoe Barty uitliep tot 4-0. Daarna lukte de Tsjechische toch een break, maar het kalf was al verdronken: 6-3.

In de tweede set leverden beide speelsters twee keer hun opslagspel in. Nadat Barty voor de match mocht serveren, trok Pliskova in de tiebreak met 4/7 aan het langste eind. Daardoor volgde nog een beslissende derde set, voor het eerst sinds 2012 in de vrouwenfinale op het Londense gras. Een vroege break in de derde set volstond voor Barty om zich met 6-3 te verzekeren van de eindzege.

Na Roland Garros 2019 voegt Barty een tweede grandslamtitel toe aan haar palmares. Haar beste resultaat op Wimbledon was tot nu een vierde ronde (in 2019). Als juniore pakte ze tien jaar geleden wel al de titel op de All England Club. Barty speelde dit jaar geen enkel grastoernooi ter voorbereiding op Wimbledon, nadat ze in de tweede ronde van Roland Garros had opgegeven met een pijnlijke heup.

Pliskova stond voor de tweede keer in de finale van een grandslamtoernooi, vijf jaar geleden verloor ze de eindstrijd op de US Open tegen Angelique Kerber. In de onderlinge confrontaties staat het nu 6-2 in het voordeel van Barty, sinds 24 juni 2019 het nummer één van de wereld.

Op de erelijst is Barty de opvolgster van Simona Halep. De Roemeense won in 2019 de vorige editie van Wimbledon. Vorig jaar ging het grastoernooi niet door vanwege de coronapandemie.

