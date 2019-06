De Australische Ashleigh Barty, achtste op de WTA-ranking, heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van Roland Garros. Ze neemt het daarin zaterdag op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38), die zich eerder vrijdag plaatste.

Op het Court Suzanne-Lenglen had Ashleigh Barty wel de handen vol met de Amerikaanse tiener Amanda Anisimova (WTA 51). Het werd 6-7 (4/7), 6-3 en 6-3 na 1 uur en 53 minuten.

Zaterdag staat Barty (23) in de finale opnieuw tegenover een tiener, de 19-jarige Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38). Die klopte de Britse Johanna Konta (WTA 26) met 7-5 en 7-6 (7/2).

Het is zowel voor Barty als voor Vondrousova de eerste keer dat ze een grandslamfinale bereikt. Eerder dit seizoen haalde Barty in eigen land de kwartfinales van de Australian Open. Dat was haar beste uitslag tot dusver op een grandslam.

De finale tussen Barty en Vondrousova wordt het derde onderlinge duel tussen de tennissters. De Australische won de twee vorige ontmoetingen, in Cincinnati (in 2018, op hardcourt) en Birmingham (in 2017, op gras).

Sensatie

Anisimova, pas 17, nam nog maar voor de tweede keer deel aan Roland Garros. In 2017 verloor ze bij haar debuut in Parijs in de openingsronde van de Japanse Kurumi Nara. Eerder dit seizoen deed de jonge Amerikaanse al van zich spreken door op de Australian Open de achtste finales te halen. In april won ze haar eerste WTA-toernooi in Bogota (net als in Parijs op gravel).

Donderdag had Anisimova voor een serieuze gestunt gezorgd door de Roemeense titelverdedigster Simona Halep (WTA 3) uit te schakelen.