België is uitgeschakeld in de kwartinfales van de ATP Cup. Topfavoriet Spanje bleek te sterk en won met 2-1. In het afsluitende dubbelspel had België nog uitzicht op winst, maar liet Spanje terug in de match komen.

Wat was het mooi geweest, winnen van topfavoriet Spanje. Even zag het er goed uit met David Goffin die een stuntzege boekte tegen Rafael Nadal. De Belgische nummer 1 bracht de bordjes terug op gelijkspel nadat Kimmer Coppejans de eerste match verloor van Roberto Bautista Agut.

In het afsluitende dubbelspel moest het dus gebeuren voor België en het zag er even heel goed uit. In de tiebreak van de eerste set redden de Belgen een setpunt en benutten zelf hun tweede setbal bij 8-7. In set twee had Spanje genoeg aan een break in het elfde spel om gelijk te maken. De supertiebreak was een kolfje naar de hand van de Spanjaarden. Ze kwamen 9-5 voor en lieten aanvankelijk nog twee matchballen liggen. Maar een dubbele fout van Vliegen besliste de partij.

Spanje speelt zaterdag om een plaats in de finale tegen Australië, dat kan rekenen op Nick Kyrgios (ATP 29) en Alex de Minaur (ATP 18). Het gastland schakelde in de kwartfinale Groot-Brittannië uit. De andere halve finale wordt een duel tussen het Servië van Novak Djokovic (ATP 2) en het Rusland van Daniil Medvedev (ATP 5).

