België heeft z'n derde groepswedstrijd winnend afgesloten. Bulgarije werd verslagen met 2-1 door overwinningen van David Goffin en het dubbelduo Gillé-Vliegen. Nu is het afwachten of ze bij de twee beste tweedes horen.

België heeft Bulgarije met 2-1 verslagen op de ATP Cup tennis. In het beslissende dubbelspel tegen Bulgarije wonnen Sander Gillé (ATP 46 in dubbel) en Joran Vliegen (ATP 38) dinsdag in Sydney met 3-6, 6-4 en 10/7 van Grigor Dimitrov (geen dubbelranking) en Alexandar Lazarov (ATP 471).

Gillé en Vliegen moesten in de eerste set één opslagspel inleveren. Dat volstond voor Dimitrov en Lazarov om die met 3-6 te winnen. In de tweede set realiseerden de Bulgaren meteen een break, maar Gillé en Vliegen gingen nog twee keer door de opslag van Dimitrov en Lazarov: 6-4. In de supertiebreak trokken de Belgen met 10/7 aan het langste eind.

Eerder op de dag verloor Steve Darcis (ATP 200) met 6-0 en 6-3 van Dimitar Kuzmanov (ATP 417), waarna David Goffin (ATP 11) de bordjes in evenwicht hing door Grigor Dimitrov (ATP 20) met 4-6, 6-2 en 6-2 te verslaan.

De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase van de nieuwe landencompetitie. Groot-Brittannië, dat België (2-1) en Moldavië (3-0) versloeg en met 1-2 verloor van Bulgarije, is poulewinnaar. België, dat te sterk was voor Bulgarije (2-1) en Moldavië (3-0) en onderuit ging tegen Groot-Brittannië (1-2), is tweede en wacht nog de resultaten in de andere poules af of dit volstaat voor een stek in de volgende ronde. Daarvoor moeten ze bij de twee beste tweedes behoren.

België heeft Bulgarije met 2-1 verslagen op de ATP Cup tennis. In het beslissende dubbelspel tegen Bulgarije wonnen Sander Gillé (ATP 46 in dubbel) en Joran Vliegen (ATP 38) dinsdag in Sydney met 3-6, 6-4 en 10/7 van Grigor Dimitrov (geen dubbelranking) en Alexandar Lazarov (ATP 471). Gillé en Vliegen moesten in de eerste set één opslagspel inleveren. Dat volstond voor Dimitrov en Lazarov om die met 3-6 te winnen. In de tweede set realiseerden de Bulgaren meteen een break, maar Gillé en Vliegen gingen nog twee keer door de opslag van Dimitrov en Lazarov: 6-4. In de supertiebreak trokken de Belgen met 10/7 aan het langste eind. Eerder op de dag verloor Steve Darcis (ATP 200) met 6-0 en 6-3 van Dimitar Kuzmanov (ATP 417), waarna David Goffin (ATP 11) de bordjes in evenwicht hing door Grigor Dimitrov (ATP 20) met 4-6, 6-2 en 6-2 te verslaan. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase van de nieuwe landencompetitie. Groot-Brittannië, dat België (2-1) en Moldavië (3-0) versloeg en met 1-2 verloor van Bulgarije, is poulewinnaar. België, dat te sterk was voor Bulgarije (2-1) en Moldavië (3-0) en onderuit ging tegen Groot-Brittannië (1-2), is tweede en wacht nog de resultaten in de andere poules af of dit volstaat voor een stek in de volgende ronde. Daarvoor moeten ze bij de twee beste tweedes behoren.