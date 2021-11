De Duitser Alexander Zverev (ATP 3) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de ATP Finals in het Noord-Italiaanse Turijn.

In de halve finales haalde hij het na een clash van de Servische nummer een van de wereld Novak Djokovic: 7-6 (6/4), 4-6 en 6-3. In de finale staat hij zondag tegenover de Russische titelverdediger Daniil Medvedev. De nummer twee van de wereld rekende eerder op de dag af met de Noor Casper Ruud (ATP 8) in 6-4 en 6-2.

Het is het derde jaar op rij dat de 34-jarige Djokovic ontbreekt in de finale van het eindejaarstoernooi. In 2015 was hij voor het laatst de beste op het evenement voor de beste acht tennissers van het seizoen. Djokovic schreef de ATP Finals vijf keer op zijn naam (2008, 2012, 2013, 2014, 2015). Roger Federer is recordhouder met zes eindzeges.

