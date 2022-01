Tennisorganisatie ATP noemt de rel rond Novak Djokovic 'op alle fronten' schadelijk voor de sport. Vanwege problemen met zijn visum mocht de nummer 1 van de wereld aanvankelijk Australië niet in en werd hij ondergebracht in een quarantainehotel. Inmiddels heeft de rechter besloten dat de Serviër alsnog het land in mag en kan deelnemen aan de Australian Open.

Djokovic is niet gevaccineerd tegen het coronavirus, maar dacht vanwege een in december opgelopen besmetting wel het land in te mogen. 'De verwarring die is ontstaan onderstreept de noodzaak voor meer duidelijkheid, een betere communicatie en meer begrip', zei de ATP maandag. 'Van alle partijen. Het is duidelijk dat Novak dacht dat hij de noodzakelijke medische vrijstelling had. De autoriteiten dachten daar anders over. Een zeer vreemde gang van zaken. Dit moet in de toekomst voorkomen worden.'

"Ook voor het welzijn van de speler en zijn voorbereiding op het toernooi is dit uitermate onwenselijk", vervolgde de organisatie, die zegt niet direct partij te zijn in dit soort zaken. 'Maar we hebben wel voortdurend in contact gestaan met de Australische tennisbond om bij te dragen aan een oplossing.

