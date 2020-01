De twee overgebleven Belgen op de Australian Open hebben zich donderdag weten te plaatsen voor de derde ronde. Bij de ene ging dat al wat eenvoudiger dan bij de andere.

Eerste aan beurt was de 24-jarige Limburgse Elise Mertens (WTA 17). Ze rekende na amper 56 minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-0) af met de Britse Heather Watson (WTA 75).

Mertens nam zo revanche voor haar nederlaag tegen Watson vorige week op het toernooi van Hobart. De Britse won toen in de kwartfinale na een marathonwedstrijd met 6-7 (5/7), 6-4 en 7-5.

'Ik wist dat ik mijn inspanningen moest verdubbelen want in Hobart had ik niet mijn beste wedstrijd gespeeld', reageerde Mertens. 'Ik denk dat ik vanaf het begin tot het einde solide ben geweest. Ik was vanaf de return en de derde bal agressief en heb weinig fouten gemaakt. Het was bijna de perfecte wedstrijd.'

Mertens plaatste zich zo voor de negende opeenvolgende keer voor de derde ronde van een grandslam. 'Dat is niet slecht', lacht ze. 'De grandslamtoernooien zijn de belangrijkste en het is daar dat ik wil schitteren. Nu, ik weet ook dat je niet elke keer een wedstrijd kunt spelen waarin alles zo mooi in de plooi valt.'

In die derde ronde treft de Belgische nummer één de Amerikaanse wildcard Catherine Bellis (WTA 600). Zij wipte de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22), het twintigste reekshoofd, met twee keer 6-4. Muchova had in de eerste ronde na een uitputtingsslag van 2,5 uur Kirsten Flipkens (WTA 81) uitgeschakeld.

Goffin met de hakken over de sloot

Daarna was het de beurt aan de Belgische nummer één bij de mannen om het voorbeeld van Mertens te volgen. Daévid Goffin (ATP 11) haalde het donderdag na een uitputtingsslag van drie uur en zeven minuten in vijf sets (6-1, 6-4, 4-6, 1-6 en 6-3) van de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 64). Herbert en Goffin zijn tussen de wedstrijden door vaste trainingsmaatjes.

Onze landgenoot begon uitstekend aan zijn partij en leek voort te gaan op zijn goede vorm van de voorbije dagen. Hij won de eerste twee sets met 6-1 en 6-4, en kwam in de derde set 3-1 voor. Maar toen begon het opeens helemaal fout te lopen. Goffin verloor de derde set nog met 6-4 en kwam er in de vierde set helemaal niet aan te pas (6-1 voor Herbert). Tussen sets vier en vijf vroeg de Luikenaar een medische time-out aan voor een pijnlijke linkerheup. De behandeling leek aan te slaan, want in de vijfde set hervond Goffin zijn betere spel. Hij vocht zich met 6-3 setwinst zo naar een plaats in de derde ronde.

'Ik had geluk vandaag. Ik ben blij dat ik het in vijf sets heb gered. Het scheelde heel weinig. Ik heb mijn ervaring uitgespeeld door meer naar voor te komen, beter te returnen', zei hij na afloop voor de microfoon van Eurosport. 'Ik kreeg een kans om bij 5-4 te breken en de wedstrijd uit te serveren. Maar hij begon goed te spelen. Hij controleerde de ballen beter, was agressiever en ik bewoog heel slecht. Fysiek had ik wat last.'

Bij het begin van de vijfde set kreeg Goffin verzorging. 'Ik voelde mijn heup en adductoren tijdens de rustpauzes, omdat je dan snel afkoelt. Ik had geluk in het spel waarin hij op voorsprong stond en dan twee dubbele fouten maakte. Daarna kwam ik 4-2, 5-3 voor en dan nog hing het van weinig af.'

In die derde ronde wacht voor Goffin een confrontatie met de Rus Andrey Rublev (ATP 16), het zeventiende reekshoofd, die in zijn tweede ronde in drie sets (6-2, 6-3 en 7-6 (7/5)) de Japanner Yuichi Sugita (ATP 91) versloeg.

