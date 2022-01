Kimmer Coppejans (ATP 208) is maandag uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

De Oostendenaar verloor in drie sets met 2-6, 6-4 en 6-1 van de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP 130).

Coppejans stond één keer op de hoofdtabel van de Australian Open, in 2021. Hij werd toen uitgeschakeld in de eerste ronde.

Eerder op de dag moest Zizou Bergs (ATP 192) geblesseerd opgeven in de eerste voorronde tegen de Oekraïner Vitaliy Sachko (ATP 244). Bergs leidde op dat moment met 6-3, 6-7 (5/7) en 3-2.

Ruben Bemelmans (ATP 212) neemt het dinsdag in de eerste kwalificatieronde op tegen de Portugees Nuno Borges (ATP 194). De Limburger mikt op een vierde deelname. Zijn beste uitslag down-under is een tweede ronde in 2018.

De Oostendenaar verloor in drie sets met 2-6, 6-4 en 6-1 van de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP 130). Coppejans stond één keer op de hoofdtabel van de Australian Open, in 2021. Hij werd toen uitgeschakeld in de eerste ronde. Eerder op de dag moest Zizou Bergs (ATP 192) geblesseerd opgeven in de eerste voorronde tegen de Oekraïner Vitaliy Sachko (ATP 244). Bergs leidde op dat moment met 6-3, 6-7 (5/7) en 3-2. Ruben Bemelmans (ATP 212) neemt het dinsdag in de eerste kwalificatieronde op tegen de Portugees Nuno Borges (ATP 194). De Limburger mikt op een vierde deelname. Zijn beste uitslag down-under is een tweede ronde in 2018.