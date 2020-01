Twee van de vier Belgen die vandaag in actie kwamen op de Australian Open hebben zich geplaatst voor de tweede ronde. Die tickets waren voor David Goffin en Greet Minnen. Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens raakten niet verder dan de eerste ronde.

Alison Van Uytvanck (WTA 47) was de eerste Belgische tennisster die het terrein van de Australian Open mocht betreden. Haar match werd, net zoals die van Greet Minnen, verplaatst naar dinsdag door de hevige regenbuien op maandag. De partij begon vroeger dan normaal en Van Uytvanck leek daar ook wat moeite mee te hebben, want ze verloor teleurstellend in twee sets van de lager gerangschikte Italiaanse Fiona Ferro (WTA 63): 6-2 en 6-1.

Voor de Belgische nummer twee lijkt het haast een vloek te worden, de Australian Open. Ze wist in haar vijf deelnames namelijk nooit verder te raken dan de eerste ronde. 'Het is een Grand Slam, ik wilde het goed doen. Ik voel me in elk geval niet vervloekt. Ik ben maar een mens en er zijn ergere zaken dan een tennismatch verliezen', reageerde Van Uytvanck na de nederlaag.

'In het begin had ik wat stress en het was moeilijk om dat los te laten, om op het niveau te komen waarop ik had gehoopt. Fiona Ferro heeft zonder twijfel een van haar beste matchen gespeeld, op een top vijftig niveau', aldus Van Uytvanck. 'Jammer dat het me niet lukte om terug te komen naar 2-2 in de tweede set, want dan weet je het nooit. Ik vind het een moeilijk resultaat.'

Debutante meteen door

Daarna was het de beurt aan Greet Minnen (WTA 119) om de Belgische eer hoog te houden in Melbourne. De 22-jarige Turnhoutster doorzwom alle kwalificaties en bereikte voor het eerst in haar carrière de hoofdtabel van een grandslam. En in die eerste ronde kreeg ze ook een haalbare kaart voorgeschoteld met de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 94). Minnen verraste zichzelf door in drie sets te winnen (6-7, 6-4 en 5-7) en plaatste zich zo voor haar eerste tweede ronde op een grandslam.

'Ik ben heel gelukkig. Dit is een droom!', reageerde Minnen. 'Het was een heel lastige wedstrijd waarin ik voor alle punten moest vechten. Het was niet eenvoudig om het juiste ritme te vinden want zij speelde een beetje alles of niets en ze kende veel hoogtes en laagtes. Ik raakte soms wat gefrustreerd maar op de belangrijke momenten, zoals toen ze van 4-1 naar 4-4 terugkeerde in de derde set, ben ik kalm gebleven. Ik heb ook goed opgeslagen en heb geprobeerd veel druk te zetten op haar forehand.'

In de volgende ronde staat Minnen tegenover de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26). Die begon overtuigend aan het seizoen met een finale in Shenzhen en een titel in Hobart. 'Rybakina, dat wordt een heel moeilijke match', voorspelt Minnen. 'Ze speelt de laatste tijd echt op een wolk. Ik speel ook met vertrouwen maar ik denk dat dit bij haar nog meer het geval is. Maar elke wedstrijd moet worden gespeeld. Ze kent mij niet, dat is misschien een voordeel. Ik ga het maximum geven, mijn toernooi is toch al geslaagd.'

Net niet voor Flipkens

De derde Belgische vrouw die in actie kwam, wist het ook niet te halen. Kirsten Flipkens (WTA 81) kwam net te kort in haar partij tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22).

Na een gevecht van 2 uur en 26 minuten prijkte de 6-3, 2-6 en 7-6 (10/7) eindstand op het scorebord van court 13. Flipkens redde in de derde set drie matchballen, bij 5-2 en 5-4, maar ging toch onderuit in de beslissende tiebreak. Voor de 34-jarige Flipkens was het haar twaalfde deelname aan het grandslamtoernooi in Melbourne. Een vierde ronde in 2013 (tegen Maria Sharapova) is haar beste resultaat. Vorig jaar moest de Kempense, net als deze keer, al na een ronde inpakken.

Goffin zonder moeite door

Dan naar de mannen, waar David Goffin (ATP 11) de enige Belg is die de hoofdtabel haalde. De Belgische nummer stelde niet teleur in zijn eerste ronde en versloeg de Fransman Jérémy Chardy (ATP 58) eenvoudig na 1 uur en 48 minuten in drie sets: 6-4, 6-3 en 6-1.

In de tweede ronde neemt Goffin het op tegen de Brit Cameron Norrie (ATP 62) of de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 64). Vorig jaar verloor Goffin 'down under' in de derde ronde tegen de Rus Daniil Medvedev. Zijn beste uitslag is een kwartfinale in 2017. Op de voorbije ATP Cup toonde Goffin met zeges tegen Rafael Nadal en Grigor Dimitrov dat hij dit jaar even hoog mag mikken.

Mertens uitgesteld naar woensdag

Elise Mertens, Greet Minnen en het dubbelduo Sander Gillé/Joran Vliegen treden woensdag aan op de Australian Open in Melbourne.

Mertens (WTA 17) speelt omstreeks 13 uur lokale tijd (3u in België) de tweede wedstrijd in de 1573 Arena tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86). Dit duel uit de eerste ronde was voor dinsdag geprogrammeerd maar werd met een dag uitgesteld. Op court 14 gaat qualifier Greet Minnen in de tweede ronde op zoek naar een stunt tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26). Het is de derde match. De Kempense speelt meteen na Sander Gillé en Joran Vliegen. Die dubbelen in de eerste ronde tegen de Spanjaarden Pablo Andujar en Feliciano Lopez.

Alison Van Uytvanck (WTA 47) was de eerste Belgische tennisster die het terrein van de Australian Open mocht betreden. Haar match werd, net zoals die van Greet Minnen, verplaatst naar dinsdag door de hevige regenbuien op maandag. De partij begon vroeger dan normaal en Van Uytvanck leek daar ook wat moeite mee te hebben, want ze verloor teleurstellend in twee sets van de lager gerangschikte Italiaanse Fiona Ferro (WTA 63): 6-2 en 6-1. Voor de Belgische nummer twee lijkt het haast een vloek te worden, de Australian Open. Ze wist in haar vijf deelnames namelijk nooit verder te raken dan de eerste ronde. 'Het is een Grand Slam, ik wilde het goed doen. Ik voel me in elk geval niet vervloekt. Ik ben maar een mens en er zijn ergere zaken dan een tennismatch verliezen', reageerde Van Uytvanck na de nederlaag.'In het begin had ik wat stress en het was moeilijk om dat los te laten, om op het niveau te komen waarop ik had gehoopt. Fiona Ferro heeft zonder twijfel een van haar beste matchen gespeeld, op een top vijftig niveau', aldus Van Uytvanck. 'Jammer dat het me niet lukte om terug te komen naar 2-2 in de tweede set, want dan weet je het nooit. Ik vind het een moeilijk resultaat.'Debutante meteen doorDaarna was het de beurt aan Greet Minnen (WTA 119) om de Belgische eer hoog te houden in Melbourne. De 22-jarige Turnhoutster doorzwom alle kwalificaties en bereikte voor het eerst in haar carrière de hoofdtabel van een grandslam. En in die eerste ronde kreeg ze ook een haalbare kaart voorgeschoteld met de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 94). Minnen verraste zichzelf door in drie sets te winnen (6-7, 6-4 en 5-7) en plaatste zich zo voor haar eerste tweede ronde op een grandslam. 'Ik ben heel gelukkig. Dit is een droom!', reageerde Minnen. 'Het was een heel lastige wedstrijd waarin ik voor alle punten moest vechten. Het was niet eenvoudig om het juiste ritme te vinden want zij speelde een beetje alles of niets en ze kende veel hoogtes en laagtes. Ik raakte soms wat gefrustreerd maar op de belangrijke momenten, zoals toen ze van 4-1 naar 4-4 terugkeerde in de derde set, ben ik kalm gebleven. Ik heb ook goed opgeslagen en heb geprobeerd veel druk te zetten op haar forehand.' In de volgende ronde staat Minnen tegenover de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26). Die begon overtuigend aan het seizoen met een finale in Shenzhen en een titel in Hobart. 'Rybakina, dat wordt een heel moeilijke match', voorspelt Minnen. 'Ze speelt de laatste tijd echt op een wolk. Ik speel ook met vertrouwen maar ik denk dat dit bij haar nog meer het geval is. Maar elke wedstrijd moet worden gespeeld. Ze kent mij niet, dat is misschien een voordeel. Ik ga het maximum geven, mijn toernooi is toch al geslaagd.'Net niet voor FlipkensDe derde Belgische vrouw die in actie kwam, wist het ook niet te halen. Kirsten Flipkens (WTA 81) kwam net te kort in haar partij tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22). Na een gevecht van 2 uur en 26 minuten prijkte de 6-3, 2-6 en 7-6 (10/7) eindstand op het scorebord van court 13. Flipkens redde in de derde set drie matchballen, bij 5-2 en 5-4, maar ging toch onderuit in de beslissende tiebreak. Voor de 34-jarige Flipkens was het haar twaalfde deelname aan het grandslamtoernooi in Melbourne. Een vierde ronde in 2013 (tegen Maria Sharapova) is haar beste resultaat. Vorig jaar moest de Kempense, net als deze keer, al na een ronde inpakken. Goffin zonder moeite doorDan naar de mannen, waar David Goffin (ATP 11) de enige Belg is die de hoofdtabel haalde. De Belgische nummer stelde niet teleur in zijn eerste ronde en versloeg de Fransman Jérémy Chardy (ATP 58) eenvoudig na 1 uur en 48 minuten in drie sets: 6-4, 6-3 en 6-1. In de tweede ronde neemt Goffin het op tegen de Brit Cameron Norrie (ATP 62) of de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 64). Vorig jaar verloor Goffin 'down under' in de derde ronde tegen de Rus Daniil Medvedev. Zijn beste uitslag is een kwartfinale in 2017. Op de voorbije ATP Cup toonde Goffin met zeges tegen Rafael Nadal en Grigor Dimitrov dat hij dit jaar even hoog mag mikken. Mertens uitgesteld naar woensdag Elise Mertens, Greet Minnen en het dubbelduo Sander Gillé/Joran Vliegen treden woensdag aan op de Australian Open in Melbourne. Mertens (WTA 17) speelt omstreeks 13 uur lokale tijd (3u in België) de tweede wedstrijd in de 1573 Arena tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86). Dit duel uit de eerste ronde was voor dinsdag geprogrammeerd maar werd met een dag uitgesteld. Op court 14 gaat qualifier Greet Minnen in de tweede ronde op zoek naar een stunt tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26). Het is de derde match. De Kempense speelt meteen na Sander Gillé en Joran Vliegen. Die dubbelen in de eerste ronde tegen de Spanjaarden Pablo Andujar en Feliciano Lopez.