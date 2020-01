Op de derde dag van de Australian Open heeft Greet Minnen zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde. Elise Mertens plaatste zich wel voor de tweede ronde. David Goffin komt pas op dag vier terug aan bod.

Elise Mertens (WTA 19) mocht als eerste Belgische het terrein in Melbourne betreden op de vierde dag. De Belgische nummer 1 moest het in haar eerste ronde, die door het uitlopen van de andere wedstrijden op dinsdag werd verplaatst naar woensdag, opnemen tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86). Het werd een ochtendwandeling voor de 24-jarige Limburgse, want ze won eenvoudig in twee sets: 6-2 en 6-0.

'Er stond heel veel wind maar ik voelde mij goed. Ik was heel geconcentreerd', zei Mertens na haar vlotte zege in de 1573 Arena. 'Zij maakte enorm veel fouten, sloeg geen twee ballen in het veld. Enerzijds was het niet makkelijk want er zat geen ritme in de match, maar anderzijds was het eenvoudig. Dit is uiteraard een goeie manier om erin te komen. Ik speelde een goede wedstrijd en heb geen energie verspeeld, terwijl ik morgen al opnieuw moet aantreden. En ik heb ervan geprofiteerd om nog een half uur extra te trainen op een van de nevencourts om de bal goed te voelen.'

Om een plaats in de zestiende finales treft Mertens donderdag de Britse Heather Watson (WTA 75). Die klopte haar vorige week nog na een marathonwedstrijd in de kwartfinale van het toernooi in Hobart.

In 2018 schopte Mertens het bij haar debuut op het Australian Open meteen tot de halve finales, haar beste resultaat op een grandslam tot nog toe. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit.

Minnen strandt in tweede ronde

Greet Minnen (WTA 119) stond al een ronde verder. In haar allereerste grandslam moest ze het in de tweede ronde opnemen tegen de veel hoger gerangschikte Elena Rybakina (WTA 26), die vorige week nog het toernooi in Hobart won. Voor de 22-jarige Minnen eindigde haar eerste grandslam daar na twee sets: 3-6 en 4-6.

'Omdat er veel wind stond, dacht ik dat ze het moeilijker zou hebben om haar spel op te leggen en goed te serveren, maar ze had er weinig last van', reageerde Minnen achteraf. 'Ik had misschien iets agressiever moeten spelen en meer variëren, maar de ballen kwamen zo snel. Ik kreeg een breakkans om in de tweede set terug te keren tot 5-5 maar dan vuurde zij een ace af.'

'Ik ben heel tevreden over mijn toernooi. Er zijn veel positieve zaken om mee te nemen, onder meer de overtuiging dat ik mijn plaats heb op dit niveau. Toen ik drie jaar geleden met een stressfractuur in de rug sukkelde, had ik daarover twijfels. Dit is een enorme vooruitgang en motiveert mij enorm voor het vervolg. Ik wil niet stoppen bij de top 100. Mijn doel is de top 50.'

Ondanks de nederlaag komt Minnen na het Australian Open de top honderd van de WTA-ranking binnen.

Dubbelmannen in tweede ronde tegen eerste reekshoofden

In het dubbelspel hebben we ook nog enkele Belgen in het toernooi. Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich woensdag op het Australian Open in Melbourne voor de tweede ronde van het dubbelspel geplaatst. Ze deden dat door de Spanjaarden Pablo Andujar en Feliciano Lopez met 6-4 en 6-1 te verslaan.

'We zijn heel tevreden over dit debuut', reageerde Gillé. 'Het was een goede wedstrijd. We hebben ons aan het wedstrijdschema gehouden, hielden de zaken simpel en speelden onze sterke punten uit. Ze hebben ons nooit in de problemen gebracht. We moesten niet één breakkans toestaan en heel wat returns vielen in het terrein. We zijn dus heel gelukkig.'

In die tweede ronde treffen Gillé en Vliegen mogelijk de Franse eerste reekshoofden Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. Die moeten zich dan wel eerst nog van hun landgenoot Benoît Paire en de Italiaan Simone Bolelli ontdoen.

'Het is een wedstrijd die we zonder druk kunnen aanvatten', benadrukt Vliegen. 'We zijn ervan overtuigd dat we over de wapens beschikken om het hen lastig te maken. Tegen hen moet alles goed zitten. Maar het vertrouwen is aanwezig en op een goeie dag is in het dubbel veel mogelijk. Zij (Herbert en Mahut, red) staan net als de Colombianen Cabal en Farah, die we in de finale van de Davis Cup ontmoetten, boven de rest. Die mannen doen alles goed, opslag, volley, return en ze laten niets aan de tegenstander. Het is indrukwekkend en het wordt een mooie uitdaging.'

