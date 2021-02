Elise Mertens (WTA-16) heeft zich dinsdag in Melbourne voor de tweede ronde van het Australian Open geplaatst. De 25-jarige Limburgse deed dat door de Canadese Leylah Fernandez (WTA-86) in 1 uur en 26 minuten te verslaan met 6-1 en 6-3.

Om een plaats in de zestiende finales komt Mertens tegenover de Chinese Zhu Lin (WTA-94) of de Amerikaanse kwalificatiespeelster Whitney Osuigwe (WTA-163) te staan.

Mertens neemt voor de vierde keer deel aan het eerste Grand Slam van het seizoen. Bij haar debuut in 2018 schopte ze het meteen tot de halve finales. In 2019 eindigde het in de derde ronde (1/16 finales), vorig jaar in de vierde (1/8 finales).

