Op de derde dag van de Australian Open is het de Belgische deelnemers niet gelukt een plaatsje in de derde ronde te bemachtigen. Alison Van Uytvanck (WTA 55) ging onderuit tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 110). Maryna Zanevska (WTA 80) moest dan weer forfait geven voor haar partij wegens een kuitblessure.

De Belgische die woensdagnacht als eerste op de baan mocht komen, was Maryna Zanevska. Maar door een kuitblessure kon ze niet beginnen aan haar derde rondepartij tegen de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 63). Zanevska moest dinsdag ook al de training aan zich voorbij laten gaan wegens te veel last van de kuit.

'Ik heb de beslissing om niet te spelen tien minuten voor mijn partij genomen', zei een ontgoochelde Zanevska op haar persconferentie. 'Ik kon mijn partij tegen Juvan maandag uitspelen op adrenaline en emotie, maar de linkerkuit was toen al geraakt. Eigenlijk weet ik niet hoe het mij gelukt is die partij over de streep te trekken. Nadien had ik veel moeite met stappen. Ik wist dat het voor de tweede ronde moeilijk zou worden. De herstelperiode was jammer genoeg te kort.

'Deze morgen was ik nog optimistisch', ging ze verder. 'Ik deed enkele testbewegingen en dat lukte. Maar toen ik probeerde op te warmen, merkte ik meteen dat het niet mogelijk was. Ik kon niet lopen. Het is heel jammer, maar het is nu eenmaal zo.'

Met Parrizas Diaz leek Zanevska bovendien een haalbare kaart te treffen in de tweede ronde. Onze landgenote versloeg de Spaanse vorig jaar in het Poolse Gdynia op weg naar haar eerste WTA-titel.

'Het is zwaar om op deze manier het toernooi te verlaten', eindigde ze. 'Maar ik vertrek wel met veel goede herinneringen. Ik heb in totaal tijdens deze Australische tour drie wedstrijden kunnen spelen. Ik kreeg de kans in de Rod Laver Arena te spelen (in haar partij in de tweede ronde van het Melbourne Summer Set-toernooi tegen Naomi Osaka, red.). Dat was een leuke ervaring. Ik heb ook wat punten en prijzengeld (65.000 euro voor haar zege in de eerste ronde van de Australian Open, red.) verzameld. Het is geen slecht begin van het jaar. Er komen nog veel toernooien aan. Normaal moet ik morgen dubbelen en dat ga ik ook proberen.'

Het volgende toernooi voor Zanevska wordt het WTA 500-toernooi in Dubai, dat start op 14 februari.

© Belga Image

Van Uytvanck 'op twee punten van overwinning'

Ook Alison Van Uytvanck (WTA 55) is er woensdag niet in geslaagd de derde ronde te bereiken op de Australian Open. De Grimbergse verloor in haar tweede wedstrijd na twee uur en vijftien minuten tennis in drie sets (2-6, 7-6 (7/5) en 6-3) van de Chinese Qiang Wang (WTA 110).

'Ik stond op een gegeven moment op twee punten van de overwinning', zuchtte ze na afloop. 'Dit was een mooie kans om voor de eerste keer de derde ronde te halen. Dat dropshot bij 5-5 in de tiebreak van de tweede set komt me duur te staan. In de derde set begon Wang beter te spelen en werd het moeilijk. Het is frustrerend.'

Van Uytvanck speelt in Melbourne ook in het dubbelspel, aan de zijde van de Deense Clara Tauson. Ze werd de voorbije week afgeremd door kniepijn en bekijkt haar avontuur in Australië dan ook niet als een mislukking.

'Mijn knie doet nog altijd pijn', legde Van Uytvanck uit. 'Ik ga me laten onderzoeken bij mijn terugkeer in België. Mijn volgend toernooi wordt normaal gezien Sint-Petersburg. Mijn spelniveau is er, net als de instelling. Mijn partij tegen Anisimova (tijdens het Summer Set-toernooi, red.) was goed, ook vandaag tegen Wang was het niet slecht. Daar moet ik me aan vasthouden en verdergaan. Een mooi objectief voor 2022 is de top 30, maar ik ga eerst beginnen met de top 50.'

De 27-jarige Van Uytvanck neemt voor de achtste keer deel aan de Australian Open. Ze bereikte nog nooit de derde ronde in Melbourne.

In de eerste ronde had ze nog in twee sets (6-3 en 6-4) de maat genomen van de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa (WTA 154). Haar voorbereiding werd bemoeilijkt door kniepijn.

Van Uytvanck komt 'down under' ook in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Deense Clara Tauson treft ze in de eerste ronde de Poolse Magda Linette en de Amerikaanse Bernarda Pera.

De Belgische die woensdagnacht als eerste op de baan mocht komen, was Maryna Zanevska. Maar door een kuitblessure kon ze niet beginnen aan haar derde rondepartij tegen de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 63). Zanevska moest dinsdag ook al de training aan zich voorbij laten gaan wegens te veel last van de kuit.'Ik heb de beslissing om niet te spelen tien minuten voor mijn partij genomen', zei een ontgoochelde Zanevska op haar persconferentie. 'Ik kon mijn partij tegen Juvan maandag uitspelen op adrenaline en emotie, maar de linkerkuit was toen al geraakt. Eigenlijk weet ik niet hoe het mij gelukt is die partij over de streep te trekken. Nadien had ik veel moeite met stappen. Ik wist dat het voor de tweede ronde moeilijk zou worden. De herstelperiode was jammer genoeg te kort.'Deze morgen was ik nog optimistisch', ging ze verder. 'Ik deed enkele testbewegingen en dat lukte. Maar toen ik probeerde op te warmen, merkte ik meteen dat het niet mogelijk was. Ik kon niet lopen. Het is heel jammer, maar het is nu eenmaal zo.' Met Parrizas Diaz leek Zanevska bovendien een haalbare kaart te treffen in de tweede ronde. Onze landgenote versloeg de Spaanse vorig jaar in het Poolse Gdynia op weg naar haar eerste WTA-titel. 'Het is zwaar om op deze manier het toernooi te verlaten', eindigde ze. 'Maar ik vertrek wel met veel goede herinneringen. Ik heb in totaal tijdens deze Australische tour drie wedstrijden kunnen spelen. Ik kreeg de kans in de Rod Laver Arena te spelen (in haar partij in de tweede ronde van het Melbourne Summer Set-toernooi tegen Naomi Osaka, red.). Dat was een leuke ervaring. Ik heb ook wat punten en prijzengeld (65.000 euro voor haar zege in de eerste ronde van de Australian Open, red.) verzameld. Het is geen slecht begin van het jaar. Er komen nog veel toernooien aan. Normaal moet ik morgen dubbelen en dat ga ik ook proberen.' Het volgende toernooi voor Zanevska wordt het WTA 500-toernooi in Dubai, dat start op 14 februari.Ook Alison Van Uytvanck (WTA 55) is er woensdag niet in geslaagd de derde ronde te bereiken op de Australian Open. De Grimbergse verloor in haar tweede wedstrijd na twee uur en vijftien minuten tennis in drie sets (2-6, 7-6 (7/5) en 6-3) van de Chinese Qiang Wang (WTA 110).'Ik stond op een gegeven moment op twee punten van de overwinning', zuchtte ze na afloop. 'Dit was een mooie kans om voor de eerste keer de derde ronde te halen. Dat dropshot bij 5-5 in de tiebreak van de tweede set komt me duur te staan. In de derde set begon Wang beter te spelen en werd het moeilijk. Het is frustrerend.' Van Uytvanck speelt in Melbourne ook in het dubbelspel, aan de zijde van de Deense Clara Tauson. Ze werd de voorbije week afgeremd door kniepijn en bekijkt haar avontuur in Australië dan ook niet als een mislukking. 'Mijn knie doet nog altijd pijn', legde Van Uytvanck uit. 'Ik ga me laten onderzoeken bij mijn terugkeer in België. Mijn volgend toernooi wordt normaal gezien Sint-Petersburg. Mijn spelniveau is er, net als de instelling. Mijn partij tegen Anisimova (tijdens het Summer Set-toernooi, red.) was goed, ook vandaag tegen Wang was het niet slecht. Daar moet ik me aan vasthouden en verdergaan. Een mooi objectief voor 2022 is de top 30, maar ik ga eerst beginnen met de top 50.'De 27-jarige Van Uytvanck neemt voor de achtste keer deel aan de Australian Open. Ze bereikte nog nooit de derde ronde in Melbourne. In de eerste ronde had ze nog in twee sets (6-3 en 6-4) de maat genomen van de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa (WTA 154). Haar voorbereiding werd bemoeilijkt door kniepijn. Van Uytvanck komt 'down under' ook in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Deense Clara Tauson treft ze in de eerste ronde de Poolse Magda Linette en de Amerikaanse Bernarda Pera.