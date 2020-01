Roger Federer (ATP 3) heeft zich dinsdag als eerste voor de halve finales van het Australian Open geplaatst. De 38-jarige Zwitser overleefde tegen de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 100) liefst zeven matchpunten. Hij won uiteindelijk na 3,5 uur tennis met 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8) en 6-3.

Federer redde in de vierde set drie matchpunten bij 4-5. Daarna kroop hij ook in de tiebreak door het oog van de naald door opnieuw vier matchpunten te overleven. In de vijfde set versierde de Zwitser bij 5-3 en 40/30 op zijn beurt een eerste matchbal. Het was meteen de goede.

Eerder in het toernooi, in de derde ronde tegen de Australiër John Millman (ATP 47), was Federer ook al eens ontsnapt aan een vroegtijdige exit. Hij maakte toen in de tiebreak van de beslissende set een 4-8 achterstand goed. Donderdag treft Federer in de halve finales de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) of de Canadees Milos Raonic (ATP 35).

'Soms heb je wat geluk nodig en ik denk dat ik vandaag ongelooflijk veel geluk heb gehad', reageerde de tennislegende na afloop. 'Als je zeven matchballen tegen krijgt, dan heb je de controle niet, ook al kan het soms zo lijken. Ik verdien deze zege niet, maar ik sta hier en uiteraard ben ik heel gelukkig.'

Federer staat voor de vijftiende keer in de halve finales van de Australian Open. Hij neemt het daarin op tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) of de Canadees Milos Raonic (ATP 35). 'Het wordt er niet eenvoudiger op. Maar je weet het nooit. Met al die 'lucky escapes' ga ik zonder verwachtingen de baan op. Ik had eigenlijk al aan het skiën moeten zijn in Zwitserland, maar ik ben nog steeds hier. Laten we er dus maar het beste van maken.'

Federer redde in de vierde set drie matchpunten bij 4-5. Daarna kroop hij ook in de tiebreak door het oog van de naald door opnieuw vier matchpunten te overleven. In de vijfde set versierde de Zwitser bij 5-3 en 40/30 op zijn beurt een eerste matchbal. Het was meteen de goede. Eerder in het toernooi, in de derde ronde tegen de Australiër John Millman (ATP 47), was Federer ook al eens ontsnapt aan een vroegtijdige exit. Hij maakte toen in de tiebreak van de beslissende set een 4-8 achterstand goed. Donderdag treft Federer in de halve finales de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) of de Canadees Milos Raonic (ATP 35). 'Soms heb je wat geluk nodig en ik denk dat ik vandaag ongelooflijk veel geluk heb gehad', reageerde de tennislegende na afloop. 'Als je zeven matchballen tegen krijgt, dan heb je de controle niet, ook al kan het soms zo lijken. Ik verdien deze zege niet, maar ik sta hier en uiteraard ben ik heel gelukkig.' Federer staat voor de vijftiende keer in de halve finales van de Australian Open. Hij neemt het daarin op tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) of de Canadees Milos Raonic (ATP 35). 'Het wordt er niet eenvoudiger op. Maar je weet het nooit. Met al die 'lucky escapes' ga ik zonder verwachtingen de baan op. Ik had eigenlijk al aan het skiën moeten zijn in Zwitserland, maar ik ben nog steeds hier. Laten we er dus maar het beste van maken.'