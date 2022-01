Kirsten Flipkens heeft zich donderdag aan de zijde van de Spaanse Sara Sorribes Tormo geplaatst voor de tweede ronde van het vrouwen dubbelspel op de Australian Open.

Het duo won met 7-5 en 6-4 van Maryna Zanevska en de Duitse Julia Lohoff. Zanevska had woensdag nog forfait gegeven voor de tweede ronde van het enkel door een kuitblessure, maar raakte speelklaar voor het dubbel.

Flipkens en Sorribes Tormo nemen het in de tweede ronde op tegen de Canadese Gabriela Dabrowski en de Mexicaanse Giuliana Olmos. Die vormen het zesde reekshoofd.

In het enkeltoernooi verloor Kirsten Flipkens maandag van haar Spaanse dubbelpartner Sorribes Tormo. 'Flipper' neemt ook nog deel aan het gemengd dubbel met Sander Gillé.

Het duo won met 7-5 en 6-4 van Maryna Zanevska en de Duitse Julia Lohoff. Zanevska had woensdag nog forfait gegeven voor de tweede ronde van het enkel door een kuitblessure, maar raakte speelklaar voor het dubbel. Flipkens en Sorribes Tormo nemen het in de tweede ronde op tegen de Canadese Gabriela Dabrowski en de Mexicaanse Giuliana Olmos. Die vormen het zesde reekshoofd. In het enkeltoernooi verloor Kirsten Flipkens maandag van haar Spaanse dubbelpartner Sorribes Tormo. 'Flipper' neemt ook nog deel aan het gemengd dubbel met Sander Gillé.