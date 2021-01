Greet Minnen (WTA 110) en Kimmer Coppejans (ATP 175) hebben zich geplaatst voor de Australian Open. Ze zijn de vijfde en zesde Belg op de hoofdtabel dit jaar.

Minnen had het lastig in haar derde en laatste kwalificatieronde, maar versloeg in Dubai, waar de kwalificaties doorgaan, de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 181) in drie sets.

De 23-jarige was het derde reekshoofd en haalde het met 6-2, 3-6 en 6-4 na twee uur en achttien minuten tennis. Voor de Minnen is het de tweede keer dat ze op de hoofdtabel van de Australian Open staat. Vorig jaar debuteerde ze in Melbourne en haalde meteen de tweede ronde.

Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) zijn rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open, die op 8 februari begint. De start van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen werd met drie weken uitgesteld door de coronacrisis.

Later vandaag/woensdag komen ook Ysaline Bonaventure (WTA 122) en Maryna Zanevska (WTA 252) in actie in de laatste voorronde bij de vrouwen.

Eerste keer Coppejans

Bij de mannen zitten we voorlopig aan twee spelers op de hoofdtabel nadat Kimmer Coppejans zich ook wist te plaatsen voor het eindtoernooi in Melbourne. In zijn derde en laatste kwalificatieronde versloeg hij woensdag in de Qatarese hoofdstad Doha de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 118), het zevende reekshoofd.

Coppejans klaarde de klus in minder dan een uur met 6-2 en 6-0. De 26-jarige West-Vlaming wordt de tweede Belgische man op de hoofdtabel. David Goffin (ATP 16) is automatisch geplaatst voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat op 8 februari begint. Vanwege de coronacrisis werd de start van de 'happy slam' met drie weken uitgesteld. De kwalificaties voor de Australian Open vinden in Doha (mannen) en Dubai (vrouwen) plaats. Kimmer Coppejans staat in Melbourne voor zijn derde deelname aan een grandslam. In 2015 en 2019 werd hij op Roland Garros uitgeschakeld in de eerste ronde.

