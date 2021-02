De Belgische tennissers kennen hun tegenstanders in de eerste ronde van de Australian Open. Vaandeldragers David Goffin en Elise Mertens trokken haalbare kaarten. In totaal staan zeven Belgen vanaf maandag op de hoofdtabel.

Bij de mannen doen twee Belgen mee aan de Australian Open. David Goffin (ATP 14) neemt het in de eerste ronde op tegen thuisspeler Alexey Popyrin (ATP 114). Kimmer Coppejans (ATP 178) komt de baan op tegen de Tsjech Jiri Vesely (ATP 69).

Het wordt het eerste duel tussen de 30-jarige Goffin en de 21-jarige Popyrin, die een wildcard kreeg. Bij winst staat de Luikenaar in de tweede ronde tegenover de Deen Mikael Torpegaard (ATP 193) of de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 91). Het beste resultaat van Goffin in Melbourne is een kwartfinale (in 2017).

De 26-jarige Coppejans, die zich via de kwalificaties plaatste voor de hoofdtabel, speelde al een keer tegen de 27-jarige Vesely. Op een Challenger in Duitsland in 2018 was de Tsjech toen de betere. De winnaar van de match botst in de tweede ronde op de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 16) of de Japanner Kei Nishikori (ATP 41). Voor de Oostendenaar is het zijn eerste Australian Open.

Wat doet David Goffin op deze Australian Open? © Belga Image

Bij de vrouwen is het uitkijken naar vijf Belgen. Elise Mertens (WTA 20) neemt het in de eerste ronde op tegen de achttienjarige Canadese Leylah Fernandez (ATP 89). Kirsten Flipkens (WTA 87) werd vrijdag bij de loting in Melbourne aan Venus Williams (WTA 80) gekoppeld. Ook Alison Van Uytvanck, Greet Minnen en Ysaline Bonaventure gingen in de trommel.

Mertens speelde nog niet eerder tegen Fernandez. Bij winst staat de Limburgse in de tweede ronde tegenover de Chinese Lin Zhu (WTA 92) of de Amerikaanse qualifier Whitney Osuigwe (ATP 163).

Vandaag/vrijdag komt Mertens overigens nog in actie op de WTA Gippsland Trophy. Ze treft er in de kwartfinale de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5).

Kirsten Flipkens mag uitkijken naar een confrontatie met Venus Williams. Al vier keer speelde 'Flipper' tegen de inmiddels 40-jarige Amerikaanse ex-nummer 1. In de onderlinge confrontaties staat het gelijk. Flipkens won hun laatste duel, op de Olympische Spelen van 2016 in Rio.

De laureate van de match wacht een ontmoeting met de Chinese Qiang Wang (WTA 34) of de Italiaanse qualifier Sara Errani (WTA 131).

Alison Van Uytvanck (WTA 65) komt in de eerste ronde de baan op tegen de Franse kwalificatiespeelster Clara Burel (WTA 238). Het wordt hun eerste ontmoeting. De Grimbergse mag uitkijken naar een tweede ronde tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 28) of de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 40).

Greet Minnen (WTA 110) knokte zich via de kwalificaties op de hoofdtabel en wordt beloond met een eerste ronde tegen de Tsjechische topper Petra Kvitova (WTA 9). Ze verloor hun enige eerdere ontmoeting in 2019 in Stuttgart.

Ysaline Bonaventure (WTA 123), die werd opgevist als lucky loser, opent tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA 115), tegen wie ze nog niet speelde. Inzet is een tweede ronde tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 26) of de Russin Anastasia Potapova (WTA 101)

