Maryna Zanevska (WTA 80) heeft woensdag op de Australian Open verstek laten gaan voor haar wedstrijd in de derde ronde tegen de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 63).

Zanevska moest dinsdag ook al de training aan zich voorbij laten gaan wegens te veel last van de kuit.

De 28-jarige Zanevska versloeg maandag in de openingsronde de Sloveense Kaja Juvan (WTA 86) en plaatste zich zo voor de eerste keer voor de tweede ronde van een grandslam. De Belgische met Oekraïense roots komt in Melbourne normaal gezien ook nog in het vrouwen dubbelspel in actie. Aan de zijde van de Duitse Julia Lohoff ontmoet ze in de eerste ronde Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

Zanevska moest dinsdag ook al de training aan zich voorbij laten gaan wegens te veel last van de kuit.De 28-jarige Zanevska versloeg maandag in de openingsronde de Sloveense Kaja Juvan (WTA 86) en plaatste zich zo voor de eerste keer voor de tweede ronde van een grandslam. De Belgische met Oekraïense roots komt in Melbourne normaal gezien ook nog in het vrouwen dubbelspel in actie. Aan de zijde van de Duitse Julia Lohoff ontmoet ze in de eerste ronde Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo.